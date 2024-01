A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) recentemente emitiu um decreto proibindo uma bebida popular entre as mulheres devido a riscos graves à saúde. Essa decisão afeta diretamente o consumo e a venda de chá de cúrcuma. A importância desta medida se destaca pela proteção à saúde pública.

Comunicado Anvisa proibida bebida amada por mulheres risco de hemorragia

Anvisa dá alerta para esta bebida

A ANVISA, como órgão regulador, avalia todos os produtos desde sua fabricação até a disponibilidade para venda. Ao identificar riscos, a agência emite alertas para proteger os consumidores. Segundo informações do portal ‘Metrópoles’, o chá de cúrcuma está proibido devido à sua ausência no Anexo I da Instrução Normativa (IN) nº 159. Isso significa que a cúrcuma não foi aprovada pela ANVISA para uso em chás.

O portal ‘Brasil Escola’ destacou as contraindicações da cúrcuma. Entre elas, o risco de induzir ao aborto, especialmente preocupante para mulheres grávidas. Além disso, a cúrcuma possui propriedades anticoagulantes. Estas podem levar a hemorragias, potencialmente fatais. É fundamental estar ciente desses detalhes ao considerar o consumo de cúrcuma.

A ANVISA foi fundada em 26 de janeiro de 1999. Desde então, é a principal responsável pela fiscalização de produtos, desde sua criação até a comercialização. A agência desempenha um papel crucial na garantia da segurança e eficácia de produtos consumidos pela população brasileira.

Este decreto da ANVISA enfatiza a importância da segurança em alimentos e bebidas. É um lembrete vital para consumidores e fabricantes sobre a necessidade de seguir regulamentos e estar atentos aos riscos associados a determinados produtos. A proibição do chá de cúrcuma é um exemplo claro da atuação da ANVISA na proteção da saúde pública.

Quais são as bebidas proibidas pela Anvisa?

Uma das categorias de bebidas frequentemente sujeitas à proibição pela ANVISA é aquela que contém substâncias estimulantes ou suplementos alimentares não regulamentados. Essas bebidas, muitas vezes comercializadas como energéticos ou suplementos para melhorar o desempenho, podem conter ingredientes que não passaram por uma avaliação de segurança adequada ou que são conhecidos por causar efeitos adversos à saúde.

Outro foco da ANVISA são as bebidas alcoólicas adulteradas ou fabricadas sem a devida regulamentação. Isso inclui a venda de álcool etílico misturado com aromatizantes e corantes, vendido ilegalmente como se fossem bebidas alcoólicas tradicionais. Esses produtos podem ser extremamente perigosos, levando a sérias complicações de saúde e até morte.



A agência também proíbe bebidas que contenham aditivos alimentares não permitidos ou em quantidades acima do limite regulamentado. Isso pode incluir corantes, conservantes e outros aditivos que, em altas doses, podem ser prejudiciais à saúde.

Além disso, a ANVISA atua na proibição de bebidas importadas que não atendem aos padrões de segurança alimentar brasileiros. Isso frequentemente envolve questões de rotulagem, onde os ingredientes e informações nutricionais não estão de acordo com as normas brasileiras, ou quando há falta de clareza sobre a origem e o processo de fabricação do produto.

Bebidas energéticas com substâncias estimulantes não regulamentadas. Bebidas alcoólicas adulteradas ou fabricadas sem regulamentação adequada. Bebidas contendo aditivos alimentares não permitidos ou em quantidades excessivas. Bebidas importadas que não atendem aos padrões de segurança alimentar brasileiros. Bebidas com contaminantes microbiológicos ou químicos devido a falhas de fabricação ou armazenamento inadequado.

Fique atento quanto as bebidas ingeridas!

