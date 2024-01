Pix maior que R$ 1.399 hoje (29) no Banco do Brasil; quem recebe?

O Banco do Brasil anunciou um PIX especial no valor de R$ 1.400 para beneficiários selecionados. Este pagamento faz parte do cronograma de pagamentos do abono salarial PIS/PASEP do ano-base de 2022, e está previsto para começar em fevereiro de 2024. Neste artigo, exploraremos quem tem direito a este benefício e como ele será distribuído.

Pix maior que R$ 1.399 hoje (29) no Banco do Brasil

O Banco do Brasil estará encarregado de realizar o pagamento do PASEP para um grupo seleto de trabalhadores a partir de fevereiro de 2024.

Aproximadamente 24,5 milhões de trabalhadores serão beneficiados, totalizando um montante significativo de R$ 23,9 bilhões.

Os pagamentos serão organizados com base no mês de nascimento do beneficiário, tanto para o PIS quanto para o PASEP, com datas específicas já definidas para cada mês. Este esquema de pagamento foi desenhado para proporcionar clareza e eficiência no processo.

Critérios para Receber o PIX de R$ 1.400

Para ser elegível ao PIX especial de R$ 1.400 anunciado pelo Banco do Brasil, o trabalhador deve atender a critérios específicos estabelecidos pelo governo. Primeiramente, é essencial ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias durante o ano de 2022.

Além disso, o beneficiário deve ter recebido, em média, até dois salários mínimos mensais nesse período. Outro requisito fundamental é estar inscrito no programa PIS/PASEP há pelo menos cinco anos.

Os dados do trabalhador também precisam estar corretamente atualizados e informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial, dependendo do caso. Esses critérios são fundamentais para garantir que o benefício seja direcionado aos trabalhadores que mais necessitam do apoio financeiro.

É importante notar que nem todos os trabalhadores se enquadram nos critérios para receber o PIX de R$ 1.400. Grupos específicos, como empregados domésticos e trabalhadores rurais empregados por pessoas físicas, geralmente não têm direito ao pagamento do PIS/PASEP.

Além disso, trabalhadores que não estejam com suas informações devidamente registradas e atualizadas pelo empregador também podem enfrentar dificuldades em receber o benefício. Portanto, é recomendável que os interessados verifiquem suas situações e certifiquem-se de que todos os dados estejam corretos e atualizados para garantir o recebimento desse auxílio tão importante.

Datas de Pagamento do PIS/PASEP pelo Banco do Brasil em 2024

Confira as datas de pagamento, conforme o mês de nascimento do beneficiário:

Janeiro: Pagamento a partir de 15 de fevereiro Fevereiro: Pagamento a partir de 15 de março Março: Pagamento a partir de 15 de abril Abril: Pagamento a partir de 15 de abril Maio: Pagamento a partir de 15 de maio Junho: Pagamento a partir de 15 de maio Julho: Pagamento a partir de 17 de junho Agosto: Pagamento a partir de 17 de junho Setembro: Pagamento a partir de 15 de julho Outubro: Pagamento a partir de 15 de julho Novembro: Pagamento a partir de 15 de agosto Dezembro: Pagamento a partir de 15 de agosto

Lembre-se de verificar sua elegibilidade e estar atento às datas específicas para garantir que você não perca este importante benefício.

