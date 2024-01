Adotar uma rotina de caminhadas pode ser um passo significativo para quem busca um estilo de vida mais saudável, e o melhor é que não é necessário estabelecer metas grandiosas para começar a ver os benefícios.

Estudos recentes mostram que mesmo um número moderado de passos diários pode ter um impacto substancial na saúde, especialmente na prevenção de doenças cardíacas e na promoção da longevidade.

Ciência revela quantidade de passos que faz você viver mais | Imagem de 298246O35 por Pixabay

Caminhar com frequência garante uma vida mais saudável

Um estudo publicado na revista científica “Circulation” utilizou uma meta-análise, que é a análise de diversos estudos científicos já realizados, para examinar os efeitos da caminhada na saúde cardiovascular.

Os dados analisados vieram de mais de 20 mil adultos, que utilizavam dispositivos para contar seus passos diariamente. Ao longo de seis anos, o estudo observou a incidência de eventos cardiovasculares como doenças coronárias, acidentes vasculares cerebrais (AVCs) e insuficiência cardíaca.

Os participantes tinham uma idade média de 52 anos, e os resultados indicaram que aqueles com mais de 60 anos que caminhavam entre 6.000 e 9.000 passos por dia conseguiam reduzir pela metade o risco de doenças cardiovasculares. Para os mais jovens, os benefícios, embora menores, ainda eram significativos.

Em outro estudo, desta vez publicado na renomada revista “The Lancet”, foi sugerida uma correlação entre a quantidade de passos diários e a redução do risco de morte. Esta pesquisa americana acompanhou cerca de 50 mil adultos por um período de sete anos.

Esta é a quantidade de passos diários recomendado por especialista

Os resultados mostraram que para os idosos, caminhar de 6.000 a 8.000 passos diários pode aumentar a expectativa de vida. Já para os indivíduos com menos de 60 anos, a meta diária de passos para alcançar um impacto similar na longevidade seria entre 8.000 e 10.000 passos.

Adotar medidas simples no dia a dia, como preferir as escadas ao invés de elevadores ou escolher caminhar em trajetos curtos, pode ser uma maneira eficaz de incorporar mais atividade física na rotina. O essencial é encontrar formas de se manter ativo e adaptar essas práticas de forma que se encaixem no seu cotidiano.

Essas descobertas sublinham a importância da atividade física regular, mesmo em níveis moderados, como uma ferramenta chave para a promoção da saúde do coração e a melhoria da longevidade. A caminhada, acessível e fácil de incorporar na rotina diária, emerge como uma atividade benéfica e viável para pessoas de todas as idades.

É importante complementar com o uso de um relógio digital?

A utilização de um relógio digital para complementar sua rotina de caminhadas pode ser bastante benéfica, especialmente se você está buscando monitorar e melhorar sua atividade física. Vamos explorar os benefícios de usar um relógio digital ou um rastreador de atividades durante as caminhadas:

Monitoramento Preciso: Um relógio digital ou um rastreador de atividades oferece uma forma precisa de monitorar o número de passos dados, a distância percorrida e, muitas vezes, até mesmo as calorias queimadas. Isso pode ser muito útil para acompanhar o progresso e garantir que você está atingindo suas metas de atividade física diária. Motivação: Ver o progresso em números pode ser extremamente motivador. Muitos relógios digitais permitem que você defina metas diárias de passos e forneçam feedback em tempo real, ajudando a manter a motivação. Além disso, alguns modelos oferecem lembretes para se movimentar, o que pode ser útil se você passa longos períodos sentado. Análise de Tendências e Progresso: Com o uso contínuo de um relógio digital, você pode analisar tendências ao longo do tempo, como aumentos na sua média diária de passos ou melhorias na sua capacidade cardiovascular. Isso pode fornecer insights valiosos sobre sua saúde e condicionamento físico.

Em resumo, enquanto caminhar por si só é uma atividade saudável, o uso de um relógio digital pode enriquecer essa experiência, fornecendo dados concretos, motivação e uma visão mais ampla da sua saúde geral. É uma ferramenta que pode ajudar a tornar suas caminhadas mais eficientes, divertidas e integradas ao seu estilo de vida.

