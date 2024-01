Novos valores de contribuição MEI: veja como ficou

O ano de 2024 trouxe mudanças importantes para os Microempreendedores Individuais (MEI) no Brasil, com um ajuste nos valores mensais de contribuição. Essa alteração é uma consequência direta do aumento do salário mínimo nacional, que agora é de R$ 1.412.

Para os MEIs, isso significa que as contribuições mensais, realizadas por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), sofrerão reajustes.

Contribuição MEI tem valor alterado

O aumento do salário mínimo tem um impacto direto na contribuição mensal do MEI em 2024. Os valores de contribuição, que variam conforme a categoria de atuação do MEI, agora estão entre R$ 71,60 e R$ 76,60. Esse reajuste afeta todos os microempreendedores, abrangendo desde aqueles que trabalham por conta própria até os que possuem uma carteira de trabalho assinada.

Para os MEIs, manter-se em dia com as contribuições é vital para a legalidade de suas atividades comerciais. Mesmo sem um vínculo empregatício formalizado pelo regime CLT, os MEIs, ao realizarem seus pagamentos mensais, estão cumprindo com suas obrigações fiscais junto ao governo federal.

Novos Valores de Contribuição

Os percentuais de contribuição dos MEIs se mantêm inalterados, sendo de 5% para a maioria e de 12% para os MEIs que atuam como caminhoneiros. Com a inclusão de tributos, os novos valores de contribuição ficam estabelecidos da seguinte forma:

MEIs do setor de Comércio e Indústria: R$ 70,66 (INSS + ICMS);

MEIs do setor de Serviços: R$ 71,10 (INSS + ISS);

MEIs dos setores Comércio e Serviços: R$ 76,60 (INSS + ICMS/ISS);

MEI Caminhoneiro: entre R$ 169,44 e R$ 175,44 (INSS + ICMS + ISS).

Esses valores refletem o ajuste proporcional ao aumento do salário mínimo, já que as porcentagens de contribuição são aplicadas sobre este valor de referência.

Calendário e cobranças

O novo valor da DAS para os Microempreendedores Individuais começará a ser cobrado a partir de fevereiro de 2024. Essa mudança segue o padrão de cobrança do ano anterior, respeitando o calendário fiscal estabelecido.

Para os MEIs, é crucial estar ciente dessas mudanças e se preparar financeiramente para incorporar os novos valores em seus orçamentos. A adaptação a esses ajustes é fundamental para garantir a continuidade e a legalidade de suas atividades comerciais, evitando complicações com as obrigações fiscais e mantendo a regularidade de suas empresas perante as autoridades fiscais.

Quais os perigos de deixar de pagar o DAS?

Deixar de pagar o Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) pode ter consequências sérias para os Microempreendedores Individuais (MEI). O DAS é um recolhimento mensal obrigatório que garante aos MEIs o acesso a diversos benefícios e mantém sua regularidade fiscal. Abaixo, detalhamos os perigos e as implicações de não realizar esses pagamentos em dia:

Perda de Benefícios Previdenciários: Um dos principais atrativos do MEI é a inclusão no regime geral de Previdência Social. O pagamento regular do DAS garante acesso a benefícios como aposentadoria, auxílio-doença, licença-maternidade, entre outros. A falta de pagamento pode levar à perda desses direitos, deixando o empreendedor desprotegido em situações de necessidade. Dificuldades para Obter Crédito: O MEI que não está em dia com suas obrigações fiscais pode enfrentar obstáculos ao solicitar empréstimos ou financiamentos. Bancos e instituições financeiras geralmente exigem comprovação de regularidade fiscal para aprovar créditos, e inadimplência com o DAS pode ser um impeditivo. Acúmulo de Dívidas e Multas: Débitos não pagos geram multas e juros, aumentando o valor devido ao longo do tempo. Isso pode resultar em uma dívida acumulada difícil de ser quitada, comprometendo a saúde financeira do empreendimento. Restrições no CNPJ e Cadastro Fiscal: A inadimplência prolongada pode levar à inscrição do MEI em dívida ativa e ao bloqueio do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), restringindo a capacidade de emitir notas fiscais e realizar outras operações comerciais essenciais.

Por todas essas razões, é crucial que os MEIs priorizem o pagamento do DAS. Além de garantir a manutenção dos benefícios e a regularidade fiscal, evita-se uma série de complicações que podem prejudicar significativamente o desenvolvimento e a sustentabilidade do negócio a longo prazo.

Manter-se regular é um aspecto fundamental para o sucesso e a estabilidade de qualquer empreendimento.

