O aumento do salário mínimo tem um impacto direto no valor do abono PIS/Pasep, gerando expectativas entre os trabalhadores regidos pela CLT. Com o novo valor em vigor, muitos estão buscando informações sobre como sacar esse benefício aprimorado.

Pagamento CLT confirmado na Caixa e BB para fevereiro; seu CPF na lista | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Repasses do PIS/Pasep são confirmados

O pagamento do PIS/Pasep de 2024, ajustado ao novo salário mínimo, está programado para ocorrer entre 15 de fevereiro e 15 de agosto. O calendário é definido com base na data de nascimento do beneficiário (para o PIS) ou no número de inscrição (para o Pasep). Os valores estarão disponíveis até 27 de dezembro de 2024.

Para ser elegível ao benefício, o trabalhador deve ter uma remuneração média de até dois salários mínimos e ter trabalhado com carteira assinada em 2022, devido ao atraso no calendário do PIS/Pasep causado pela pandemia de Covid-19.

Veja também: Adolescentes terão mensagens limitadas no Facebook e Instagram

É possível antecipar o PIS/Pasep?

Antecipar o recebimento do abono salarial PIS/Pasep não é uma prática comum ou uma opção regularmente disponível. O pagamento do PIS (Programa de Integração Social) e do Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) segue um calendário específico estabelecido pelo governo federal, baseado no mês de nascimento do trabalhador (para o PIS) ou no número final da inscrição (para o Pasep).

Esses pagamentos são administrados pela Caixa Econômica Federal (para o PIS) e pelo Banco do Brasil (para o Pasep), e as datas de pagamento são definidas anualmente. Normalmente, não há flexibilidade para receber o abono fora desse cronograma estabelecido.

Existiram ocasiões especiais, como durante a pandemia de Covid-19, em que o governo optou por antecipar o pagamento do abono para ajudar na mitigação dos efeitos econômicos da crise. No entanto, tais medidas são excepcionais e dependem de decisões governamentais específicas.

Veja também: Nubank: nova função para sacar DINHEIRO sem ter saldo na conta

Pagamento CLT confirmado na Caixa e BB para fevereiro; seu CPF na lista | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Calendário de Pagamento do PIS

Para os beneficiários do PIS, o pagamento é organizado de acordo com o mês de nascimento:

Janeiro: 15 de fevereiro

Fevereiro: 15 de março

Março: 15 de abril

Abril: 15 de abril

Maio: 15 de maio

Junho: 15 de maio

Julho: 17 de junho

Agosto: 17 de junho

Setembro: 15 de julho

Outubro: 15 de julho

Novembro: 15 de agosto

Dezembro: 15 de agosto

Calendário de Pagamento do Pasep

Para o Pasep, o pagamento segue o último dígito do número de inscrição:

Final 0: 15 de fevereiro

Final 1: 15 de março

Finais 2 e 3: 15 de abril

Finais 4 e 5: 15 de maio

Finais 6 e 7: 17 de junho

Final 8: 15 de julho

Final 9: 15 de agosto

Passo a passo para sacar o benefício

Para sacar o benefício, os trabalhadores devem seguir o calendário de pagamentos e se dirigir a uma agência do Banco do Brasil (para Pasep) ou da Caixa Econômica Federal (para PIS), levando consigo a documentação necessária ou o cartão do banco.

É fundamental estar atento às datas e aos procedimentos para garantir o acesso ao benefício sem complicações. Este pagamento representa uma importante ajuda financeira para muitos trabalhadores e é crucial entender todo o processo para aproveitá-lo da melhor forma possível.

Veja também: Nubank liga para os clientes? Cuidado com a cilada