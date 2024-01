Você deve ter dinheiro esquecido nestes 3 lugares e não sabia

Você sabia que pode ter dinheiro esperando para ser resgatado em diversas fontes sem nem mesmo estar ciente disso? No Brasil, existem pelo menos três fontes principais onde você pode ter valores esquecidos. Essas oportunidades, muitas vezes ignoradas, podem ser um alívio financeiro inesperado.

Essas fontes de dinheiro esquecido são uma ótima oportunidade para você verificar e reivindicar recursos financeiros aos quais tem direito. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br)

Você deve ter dinheiro esquecido nestes 3 lugares

Valores no Banco Central

De acordo com o Banco Central, mais de R$ 75 milhões estão aguardando serem resgatados em contas de diversas instituições bancárias e financeiras. Para descobrir se você tem valores a receber, acesse a plataforma ‘Valores a Receber’ do Banco Central e faça a consulta. Essa pode ser uma oportunidade inesperada de resgatar fundos esquecidos.

Restituição do Imposto de Renda

Se você já fez a declaração do Imposto de Renda mas esqueceu de verificar a restituição, há uma chance de ter dinheiro a receber. O processo para consultar e resgatar esses valores é simples: acesse o site da Receita Federal, entre na opção ‘Meu Imposto de Renda’ e selecione ‘Consultar a Restituição’. Assim, você pode iniciar o processo de resgate e aproveitar benefícios fiscais que podem estar pendentes.

Indenizações e Abono Salarial

Brasileiros que sofreram prejuízos devido aos planos econômicos dos governos Collor e Sarney têm direito a indenizações para compensar as perdas financeiras. Cerca de 470 mil pessoas podem reaver esses valores.

Além disso, o abono salarial do PIS/PASEP 2023, com base no ano de 2021, identificou mais de 24 milhões de trabalhadores com direito ao benefício, totalizando cerca de R$ 53,58 milhões. Fique atento e verifique se você se enquadra nessas categorias para resgatar o que é seu.

Passos Práticos para Reivindicar Dinheiro Esquecido

Se você descobrir que tem dinheiro esquecido em qualquer uma dessas fontes, o próximo passo é reivindicá-lo. Para valores encontrados no Banco Central, acesse a plataforma ‘Valores a Receber’ e siga as instruções para fazer a solicitação de resgate.

No caso da restituição do Imposto de Renda, após verificar a disponibilidade do valor, siga as orientações da Receita Federal para receber o montante devido. No caso das indenizações dos planos econômicos ou do abono salarial, é importante entrar em contato com as instituições responsáveis, como a Frente Brasileira pelos Poupadores (Febrapo) ou o Ministério do Trabalho, para iniciar o processo de resgate.

Em todas as situações, tenha em mãos documentos pessoais e informações bancárias atualizadas para facilitar o processo.

Ao reivindicar seu dinheiro esquecido, é essencial tomar algumas precauções. Primeiramente, verifique a autenticidade das plataformas e dos sites onde você faz suas consultas e solicitações para evitar golpes e fraudes.

Nunca forneça dados pessoais ou bancários em sites não oficiais ou por meio de comunicações suspeitas. Se tiver dúvidas, busque orientação em canais oficiais ou procure ajuda de profissionais qualificados.

Lembre-se também de manter seus dados bancários atualizados e verificar a conta indicada para o depósito dos valores a serem resgatados. Com essas medidas de precaução, você pode reivindicar com segurança o que lhe é devido.

