No Brasil, os benefícios sociais desempenham um papel fundamental no combate à desigualdade social. Em 2024, o Bolsa Família continua sendo um dos maiores programas sociais, com potencial para oferecer mais de R$ 600 a brasileiros em vulnerabilidade social.

Veja se seu CPF está eleito para receber 6x de R$ 100 este ano | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Brasileiros receberão “presente” do Governo

O ano promete novidades positivas para os quase 42 milhões de inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), que analisa dados de famílias em condições de pobreza ou vulnerabilidade.

A maior parte dos benefícios é distribuída através de contas sociais criadas pela Caixa Econômica Federal. Inclui-se aqui o Bolsa Família. Porém, há um benefício específico que gera expectativas para 2024: o pagamento de 6 parcelas de um valor que pode ultrapassar R$ 100.

Auxílio Gás é promessa para beneficiários de baixa renda

Alívio na Crise Econômica Este benefício, conhecido como Auxílio Gás ou Vale-Gás, tem sido crucial para muitas famílias afetadas pela crise econômica. Consiste em um auxílio bimensal para custear o gás de cozinha, fundamental para a alimentação e higiene.

O programa é destinado a famílias inscritas no CadÚnico, com renda per capita de até meio salário mínimo (R$ 606,00) ou renda familiar total de até três salários mínimos (R$ 3.636,00). Inclui também famílias compostas por uma pessoa ou pessoas em situação de rua.

Cadastro no CadÚnico Para se cadastrar, é necessário ir aos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) ou aos Postos de Atendimento do Cadastro Único, com documentos como identidade, CPF, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência e de renda.

Afinal, qual o valor do benefício?

Verificação da Inclusão e Valor do Benefício Para conferir a inclusão no programa em 2024, pode-se utilizar o aplicativo do Bolsa Família ou contatar os números 111 (Caixa Econômica Federal) ou 121 (Ministério do Desenvolvimento Social).

O valor do benefício corresponde à média nacional do preço do botijão de gás de 13kg, definido pela ANP. Esse valor é depositado em conta digital ou bancária, ou em poupança social digital acessível pelo aplicativo Caixa Tem.

Impacto do Auxílio Gás O Auxílio Gás tem se mostrado eficaz na diminuição do impacto do preço do gás no orçamento das famílias de baixa renda. Segundo o Ipea, o benefício reduziu em 12% o gasto médio com gás dessas famílias. Além disso, contribui para o aquecimento da economia, incentivando o consumo e a geração de empregos.

Em conclusão, o Bolsa Família e outros programas como o Auxílio Gás são essenciais para milhões de brasileiros. Eles oferecem suporte em tempos de crise e contribuem para a redução da desigualdade social no país.

