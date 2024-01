Nova multa do domingo (28) cobrará R$ 1.500 de quem for pego

Uma nova regulamentação entrará em vigor no próximo domingo (28), impactando diretamente os motoristas das categorias C, D e E no Brasil. Essa nova lei, que foi aprovada em 2023, aumentará a fiscalização sobre reboques, caminhões e outros veículos de carga ou transporte de pessoas.

A principal mudança diz respeito ao exame toxicológico: motoristas que não estiverem com o exame em dia poderão enfrentar consequências severas, incluindo multas substanciais.

Nova multa do domingo (28): Entendendo a Nova Lei e Seus Impactos

A partir do dia 28 de janeiro de 2024, motoristas com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias C, D e E precisarão estar atentos à nova lei que entra em vigor.

Segundo esta legislação, o não cumprimento do exame toxicológico resultará em uma infração de natureza gravíssima, implicando uma multa de R$ 1.467,34 e a perda de sete pontos na CNH.

O Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) afirma que a intenção por trás dessa mudança é aumentar a segurança nas ruas e estradas do Brasil, reduzindo acidentes causados pelo uso de substâncias ilícitas.

Os motoristas afetados por esta lei são aqueles que dirigem veículos de carga ou passageiros nas categorias mencionadas, sendo obrigatórios a realização e a aprovação no exame toxicológico.

Procedimentos e Prazos para Conformidade

Para se conformar com a nova lei, os motoristas dessas categorias devem realizar o exame toxicológico, que detecta o uso de substâncias ilícitas através de amostras de cabelo ou pelos corporais. Esse exame é capaz de identificar o consumo de drogas nos últimos 180 dias.

Caso o teste seja positivo, o motorista não só fica impedido de renovar sua CNH, mas também pode enfrentar outras penalidades legais em caso de infrações de trânsito relacionadas ao abuso de drogas. Importante destacar que a nova legislação se aplica somente aos motoristas das categorias C, D e E que conduzem reboques ou veículos de passageiros.

Os demais tipos de CNH não são afetados por esta mudança e, portanto, não exigem a realização do exame toxicológico. A nova lei tem como objetivo último assegurar estradas mais seguras para todos, reduzindo os riscos associados à condução sob o efeito de substâncias proibidas.

Outros exames necessários

Além do exame toxicológico, que se tornou um requisito obrigatório para motoristas das categorias C, D e E, existem outros exames e procedimentos necessários para a obtenção e manutenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Brasil. Um dos mais fundamentais é o exame médico, que avalia a aptidão física e mental do motorista.

Este exame é crucial para determinar se o indivíduo está em condições de dirigir com segurança, sem representar riscos para si mesmo e para outros usuários das vias. O exame médico inclui testes de visão, audição, e avaliação de possíveis condições médicas que possam afetar a capacidade de dirigir, como problemas cardíacos, neurológicos ou psiquiátricos.

Outro exame importante é o psicotécnico, que avalia aspectos psicológicos essenciais para uma condução segura, como coordenação motora, capacidade de reação, e habilidades cognitivas. Este exame é feito por meio de testes específicos que medem a atenção, o raciocínio lógico, e a habilidade de tomar decisões sob pressão.

Além desses, motoristas de categorias profissionais, como C, D e E, muitas vezes também precisam passar por cursos e treinamentos específicos, que incluem aulas teóricas e práticas sobre direção defensiva, legislação de trânsito, primeiros socorros, e outras habilidades relevantes para a condução de veículos de grande porte ou transporte de passageiros.

