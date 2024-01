O mercado automotivo atual enfrenta um aumento contínuo nos preços de carros novos, tornando a compra de um veículo zero quilômetro um desafio financeiro significativo para muitos consumidores. Diante desta realidade, a procura por alternativas mais acessíveis ganha força, levando os compradores ao mercado de seminovos e usados.

Aqui, há uma ampla gama de opções que oferecem eficiência e economia a preços mais atraentes.

Carros econômicos que podem ser comprados com até R$ 20 mil | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Estes são os melhores veículos por menos de R$ 20 mil

A revista Autoesporte, conhecida por seu expertise no setor automotivo, realizou uma análise criteriosa e apresenta uma lista de 10 carros usados que combinam economia e custo-benefício, todos com preços abaixo de R$ 20 mil. Esta seleção é ideal para quem busca veículos confiáveis sem comprometer o orçamento.

Chevrolet Celta Spirit 1.0 2008 – R$ 19.285

Motor: 1.0 aspirado flex de 70 cv de potência.

Consumo: 7,6 km/l com etanol na cidade.

Renault Clio Authentique 1.0 2008 – R$ 16.497

Motor: 1.0 aspirado flex de 76 cv de potência.

Consumo: 7,9 km/l com etanol na cidade.

Volkswagen Gol City 1.0 2007 – R$ 18.980

Motor: 1.0 aspirado flex de 68 cv de potência.

Consumo: 7,4 km/l com etanol na cidade.

Fiat Uno 1.0 Fire Economy 2009 – R$ 19.430

Motor: 1.0 aspirado flex de 65 cv de potência.

Consumo: 8,8 km/l com etanol na cidade.

Ford Fiesta 1.0 Class 2008 – R$ 19.029

Motor: 1.0 aspirado flex de 71 cv de potência.

Consumo: 8 km/l com etanol na cidade.

Citroën C3 Exclusive 1.4 2007 – R$ 18.524

Motor: 1.4 aspirado flex de 80 cv de potência.

Consumo: 7,6 km/l com etanol na cidade.

Volkswagen Polo 1.0 Mi 2003 – R$ 18.727

Motor: 1.0 aspirado a gasolina de 79 cv de potência.

Consumo: 8,1 km/l com gasolina na cidade.

Esses veículos representam uma excelente escolha para quem busca equilibrar economia, desempenho e confiabilidade. Cada um desses modelos oferece características únicas, adaptando-se a diferentes necessidades e preferências dos motoristas.

É importante destacar que, ao optar por um carro usado, é fundamental realizar uma inspeção detalhada e, se possível, contar com o suporte de um especialista automotivo. Esta medida assegura que o investimento seja sólido e que o carro escolhido esteja em condições adequadas de uso.

O que preciso saber antes de financiar um veículo?

Financiar um veículo é um passo significativo e exige uma análise minuciosa de vários fatores importantes. Ao considerar o financiamento de um carro, o primeiro e mais crítico passo é avaliar sua situação financeira pessoal.

Isso envolve um olhar cuidadoso sobre sua renda, despesas mensais, dívidas existentes e a capacidade de assumir um compromisso financeiro a longo prazo. A estabilidade financeira é crucial, pois você precisará gerenciar as parcelas do financiamento sem comprometer outras necessidades essenciais.

Compreender o custo total do financiamento é outro aspecto vital. Além do valor do veículo, é importante considerar os juros, taxas e encargos associados ao financiamento. Estes podem variar significativamente entre as instituições financeiras, e afetam diretamente o custo total do veículo ao longo do tempo.

Portanto, é essencial comparar as taxas de juros oferecidas por diferentes instituições, pois elas são um dos principais fatores que influenciam o valor das parcelas e o custo total do financiamento.

O prazo do financiamento também merece atenção. Prazos mais longos podem parecer atraentes devido às parcelas mensais menores, mas eles geralmente resultam em um custo total mais alto devido ao acúmulo de juros ao longo do tempo. Uma entrada maior pode ajudar a reduzir o montante financiado, resultando em parcelas menores e um custo total de financiamento mais baixo. Esta é uma estratégia eficaz para economizar em juros.

