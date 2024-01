As 7 franquias baratas que prometem dinheiro rápido para este ano

Em busca de uma oportunidade de negócio promissora sem gastar muito? O universo das franquias apresenta opções incríveis, e para facilitar sua escolha, separamos 7 franquias baratas para investir em 2024. Estas franquias oferecem potencial de lucro rápido e são ideais para quem deseja empreender com segurança e inovação.

Muitas franquias oferecem modelos escaláveis que permitem aos franqueados começar pequeno e expandir o negócio gradualmente, conforme se sentem mais confortáveis e seguros no mercado. (Foto divulgação)

As 7 franquias baratas

Acesso Saúde

Segmento: Clínicas Médicas e Odontológicas

Investimento Inicial: R$ 9.999

Faturamento Médio Mensal: Até R$ 60 mil

Retorno Estimado: 3 meses

Master House Manutenções e Reformas

Área: Reformas de Imóveis e Manutenção Predial

Investimento Inicial: R$ 27 mil

Faturamento Médio Mensal: R$ 80 mil a R$ 120 mil

SuperGeeks

Foco: Ensino de Programação e Robótica

Investimento Inicial: R$ 9.000

Benefícios: Suporte e Material Inclusos

CredFácil

Setor: Serviços Financeiros e Seguros

Investimento Inicial: R$ 19.997

Faturamento Médio Mensal: A partir de R$ 130 mil

Retorno do Investimento: 6 a 18 meses

Me Protege

Segmento: Planos de Saúde e Seguros

Modelos de Franquia: Smart (R$ 997 ou 12x de R$ 99) e Full (R$ 12.600)

Modelo: Home-Based

Loovi

Área: Seguros Auto

Investimento Inicial: R$ 5.000

Faturamento Médio Mensal: R$ 3.500 a R$ 6.000

Retorno Estimado: 2 a 6 meses

Kumon

Segmento: Educação

Investimento Inicial: R$ 50.000

Faturamento Médio Mensal: R$ 36.000 (com 120 alunos)

Presença: Em 60 países com mais de 3.5 milhões de alunos

Investir em franquias é uma estratégia inteligente para quem deseja entrar no mundo dos negócios com um modelo já testado e aprovado. As opções listadas aqui oferecem uma diversidade de setores e modelos de negócios, todos com investimentos iniciais acessíveis e promessas de retorno rápido. Escolha a que mais se alinha com seu perfil e objetivos e dê o primeiro passo rumo ao sucesso empreendedor em 2024!

Presente em 60 países e com mais de 3.5 milhões de alunos, o Kumon é a maior rede de franquias educacionais do Brasil. (Foto divulgação)

Benefícios de Investir em Franquias: Segurança e Suporte Garantidos

Investir em uma franquia é sinônimo de segurança e estabilidade no mundo dos negócios. Quando você opta por uma franquia, está escolhendo um modelo de negócio já testado e aprovado no mercado, o que significa menor risco em comparação com iniciar um negócio do zero.

Além disso, as franquias oferecem o benefício do reconhecimento de marca, o que pode ser um fator crucial para atrair clientes desde o início. Este reconhecimento e confiança na marca, combinados com um plano de negócios comprovado, aumentam significativamente as chances de sucesso do empreendimento.

Outro ponto forte é o suporte contínuo fornecido pelo franqueador, que inclui treinamento, orientação de gestão, marketing e assistência operacional. Isso não apenas facilita o gerenciamento do negócio, mas também assegura que você esteja sempre atualizado com as melhores práticas e tendências do setor.

Optar por uma franquia também abre as portas para o crescimento e a expansão sustentáveis. Com o suporte de uma rede estabelecida, os franqueados têm acesso a estratégias de marketing e publicidade eficazes que podem ser caras para um negócio independente.

