Saque de até R$ 6.220,00 da Caixa liberado para quem mora nestas quase 60 cidades do Brasil

Em 2024, uma oportunidade financeira está sendo oferecida aos moradores de quase 60 cidades brasileiras. Um novo benefício, permitindo saques de até R$ 6.220,00, está disponível sob condições específicas, visando ajudar aqueles que se encontram em situações particulares e urgentes.

Este benefício é uma resposta direta às necessidades emergentes de muitos brasileiros e representa uma assistência significativa do governo. A seguir, detalharemos as cidades elegíveis e as datas limites para a realização destes saques excepcionais.

Cidades Elegíveis e Prazos

As cidades que se qualificaram para este benefício foram selecionadas com base em critérios específicos estabelecidos pelo governo. Entre elas, encontram-se Diamantina, com prazo até 20/02/2024, Arapoti até 17/03/2024, Cascavel até 28/01/2024, e muitas outras. Em cada uma destas cidades, os residentes terão a chance de acessar recursos financeiros de suas contas sob determinadas condições, que visam atender às suas necessidades imediatas e graves.

A lista completa inclui municípios de diversos estados, como Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, e Santa Catarina, cada um com seu respectivo prazo para a solicitação do saque.

Lista completa de cidades

Diamantina, MG – 20/02/2024 Arapoti, PR – 17/03/2024 Capanema, PR (Portaria 3396) – 29/01/2024 Capanema, PR (Portaria 3851) – 12/03/2024 Cascavel, PR – 28/01/2024 Cruz Machado, PR – 13/03/2024 Dois Vizinhos, PR – 29/01/2024 Faxinal, PR – 12/03/2024 Ipiranga, PR – 12/03/2024 Ivaiporã, PR (Portaria 3396) – 29/01/2024 Jardim Alegre, PR – 29/01/2024 Medianeira, PR – 25/03/2024 Paula Freitas, PR (Portaria 3365) – 28/01/2024 Paula Freitas, PR (Portaria 3396) – 29/01/2024 Paulo Frontin, PR (Portaria 3365) – 28/01/2024 Paulo Frontin, PR (Portaria 3397) – 29/01/2024 Pinhão, PR (Portaria 3787) – 07/03/2024 Pinhão, PR (Portaria 3396) – 29/01/2024 Porto Amazonas, PR – 29/01/2024 Prudentópolis, PR (Portaria 3397) – 29/01/2024 Prudentópolis, PR (Portaria 3696) – 28/02/2024 Rio Azul, PR – 29/01/2024 Rio Negro, PR – 29/01/2024 Santa Izabel do Oeste, PR (Portaria 3365) – 28/01/2024 Santa Izabel do Oeste, PR (Portaria 3396) – 29/01/2024 São Jorge D’Oeste, PR – 23/01/2024 São Mateus do Sul, PR – 29/01/2024 União da Vitória, PR (Portaria 3364) – 28/01/2024 Ametista do Sul, RS – 27/03/2024 Barra do Guarita, RS – 06/02/2024 Barros Cassal, RS – 01/02/2024 Cerro Largo, RS – 12/03/2024 Eldorado do Sul, RS (Portaria 3770) – 06/03/2024 Encantado, RS – 27/03/2024 Guaíba, RS (Portaria 3367) – 28/01/2024 Gramado, RS – 07/04/2024 Harmonia, RS – 11/04/2024 Itaqui, RS – 20/02/2024 Jaguarão, RS – 28/01/2024 Parobé, RS – 12/03/2024 Porto Mauá, RS – 29/02/2024 Porto Xavier, RS – 07/03/2024 Salvador das Missões, RS – 28/01/2024 Santa Tereza, RS – 12/03/2024 São Leopoldo, RS (Portaria 3602) – 20/02/2024 São Pedro do Butiá, RS – 28/01/2024 São Sebastião do Caí, RS (Portaria 3658) – 26/02/2024 Taquara, RS – 29/02/2024 Tenente Portela, RS – 13/03/2024 Uruguaiana, RS – 18/02/2024 Vista Gaúcha, RS – 07/03/2024 Aurora, SC – 26/02/2024 Benedito Novo, SC (Portaria 3718) – 29/02/2024 Canelinha, SC – 29/02/2024 Doutor Pedrinho, SC – 27/02/2024 Ibiam, SC – 29/02/2024 Laurentino, SC – 30/01/2024 Lontras, SC (Portaria 3724) – 29/02/2024 Porto União, SC – 26/02/2024 Rio do Oeste, SC (Portaria 3406) – 01/02/2024 Rio do Oeste, SC (Portaria 3724) – 29/02/2024 Rio do Sul, SC (Portaria 3345) – 25/01/2024 Rio do Sul, SC (Portaria 3724) – 29/02/2024 São João Batista, SC (Portaria 3367) – 28/01/2024 São João do Sul, SC – 17/01/2024 Taió, SC – 28/01/2024 Três Barras, SC – 07/03/2024 Trombudo Central, SC – 07/03/2024 Vidal Ramos, SC – 29/02/2024

Como Solicitar e Quem Tem Direito

Para acessar este benefício, os residentes das cidades elegíveis devem atender a certos critérios e seguir o processo estabelecido para a solicitação do saque. Este processo pode ser realizado de maneira simples e eficiente, com diretrizes claras fornecidas pelas autoridades competentes.

A intenção por trás deste benefício é fornecer um suporte financeiro significativo para aqueles que estão enfrentando circunstâncias desafiadoras em suas vidas. Os moradores das cidades listadas devem se informar sobre os procedimentos necessários e as datas limites para não perderem esta oportunidade.

