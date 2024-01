Salário maior que R$ 16 MIL: novo concurso da Aneel

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) anunciou recentemente a abertura de dois editais de concurso público, integrando o Concurso Nacional Unificado, com o objetivo de preencher 40 vagas efetivas. Essas oportunidades são destinadas a profissionais que possuam formação superior em qualquer área do conhecimento, com lotação na cidade de Brasília, no Distrito Federal.

Os candidatos aprovados e contratados pela ANEEL terão direito a uma remuneração atrativa, no valor de R$ 16.413,35, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Além disso, o órgão oferece diversos benefícios, tornando essa uma excelente oportunidade para quem busca estabilidade e boas condições de trabalho no setor público.

Confira as vagas disponíveis de acordo com os blocos oferecidos

Infraestrutura, Exatas e Engenharias: Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia, com graduação em qualquer área de conhecimento: 10 vagas.

Setores Econômicos e Regulação: Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia, com graduação em qualquer área de conhecimento: 30 vagas.

As inscrições para o concurso devem ser realizadas exclusivamente por meio do site oficial do certame e estarão abertas até as 23h59 do dia 9 de fevereiro de 2024. No entanto, é importante destacar que há uma taxa de inscrição no valor de R$ 90,00, que deve ser paga dentro do prazo estipulado no edital.

Este concurso oferece uma oportunidade única para profissionais que desejam ingressar na área de regulação de serviços públicos de energia, atuando em um órgão de destaque no cenário nacional. A ANEEL desempenha um papel fundamental na fiscalização e regulamentação do setor elétrico no Brasil, contribuindo para a qualidade e eficiência dos serviços prestados à população.

Portanto, se você possui a formação necessária e se enquadra no perfil desejado pela ANEEL, não deixe de se inscrever e participar desse processo seletivo. A conquista de uma vaga nesse concurso pode representar não apenas uma oportunidade de carreira sólida, mas também a chance de contribuir para o desenvolvimento do setor energético do país.

Faça isso e passe no concurso da Aneel

Conheça o Edital: O primeiro passo essencial é ler atentamente o edital do concurso. Ele contém todas as informações sobre as vagas, requisitos, datas importantes e o conteúdo programático das provas. Certifique-se de entender todas as regras e exigências.

Plano de Estudos: Crie um plano de estudos sólido e organizado. Distribua seu tempo de estudo de forma equilibrada entre as matérias e tópicos, priorizando aqueles em que você tem mais dificuldade.

Material de Estudo: Utilize materiais de estudo confiáveis e atualizados, como livros, apostilas, videoaulas e cursos preparatórios. É importante contar com fontes de qualidade para garantir um bom aprendizado.

Resolução de Questões: Pratique resolvendo questões de provas anteriores da ANEEL e de concursos semelhantes. Isso ajuda a familiarizar-se com o estilo das questões e aperfeiçoar sua técnica de resolução.

Simulados e Provas: Realize simulados completos, cronometrando o tempo, para simular as condições reais de prova. Isso ajuda a melhorar sua agilidade e resistência durante o exame.

Gerenciamento de Tempo: A gestão do tempo é fundamental durante a prova. Estabeleça um limite de tempo para cada questão e evite gastar muito tempo em uma pergunta difícil. Caso tenha dúvidas, marque-a para revisar posteriormente.

Seguindo essas dicas e mantendo uma rotina de estudos disciplinada, você estará mais preparado para enfrentar o concurso da ANEEL e aumentar suas chances de sucesso. Lembre-se de que a preparação é fundamental, e cada hora de estudo é um passo em direção à realização do seu sonho profissional.

