Não existe só WhatsApp! Descubra outros apps de mensagem

Apesar da liderança global do WhatsApp, é importante destacar que outros aplicativos de mensagens não foram esquecidos. Diariamente, mais de 1,2 bilhão de usuários Android acessam o WhatsApp, ultrapassando em número o Facebook Messenger, Telegram e Snapchat, conforme dados da Similarweb.

Heloisa Massaro, diretora do InternetLab, conduz pesquisas anuais sobre o uso de aplicativos de mensagens e enfatiza que essas plataformas desempenham papéis distintos na vida das pessoas, não sendo mutuamente exclusivas.

O WhatsApp, por exemplo, faz parte do cotidiano, conectando amigos, familiares e até mesmo empresas. Em contraste, as mensagens em redes sociais como Instagram e Facebook são mais direcionadas a conexões menos próximas, como antigos colegas.

Em meio a estes contrastes, é importante conhecer outros aplicativos que desempenham funções semelhantes ao WhatsApp e abrangem outras plataformas, como computador e até mesmo rodar em “nuvem”.

Esta é a melhor alternativa ao WhatsApp

O Telegram e outras plataformas, como o Discord, desempenham um papel peculiar ao servirem como espaços para conexões baseadas em interesses comuns, indo além da simples troca de mensagens. Massaro destaca que esses aplicativos são locais onde as pessoas se reúnem para compartilhar episódios de novelas turcas, discutir política ou buscar recomendações literárias.

A variedade de usos impede que o sucesso de um aplicativo signifique o declínio de outro. Apesar de o WhatsApp afirmar ter mais de 2 bilhões de usuários ativos, pesquisas revelam que diferentes aplicativos atendem a diferentes necessidades dos usuários.

Inicialmente reconhecido por popularizar mensagens via internet, o WhatsApp aspira a se tornar o primeiro “superapp” ocidental, seguindo os passos do WeChat chinês. No entanto, iniciativas como o envio de dinheiro pelo aplicativo enfrentam desafios no Brasil, devido à ampla adoção do Pix.

A introdução do recurso “Flows” em setembro de 2023 reforça a posição do WhatsApp como uma ferramenta avançada para contas comerciais, com potencial até mesmo para substituir sites empresariais. No entanto, o WeChat chinês continua a ser o principal “superapp”, integrando mensagens, redes sociais, pagamentos e compras.

Com 700 milhões de usuários ativos mensais, o Telegram ocupa uma posição proeminente, sendo o terceiro aplicativo mais popular no Brasil, ficando atrás apenas do WhatsApp e do WhatsApp Business. Dessa forma, a dinâmica do uso de aplicativos de mensagens no país reflete uma coexistência rica em opções, atendendo às diversas necessidades e preferências dos usuários.

Como instalar o Telegram?

Há uma gama de possibilidades de instalação do Telegram. Haja vista que é multiplataforma, é possível fazer sua instalação no dispositivo Android, iOS e até mesmo no computador. Veja o passo a passo abaixo.

Android

Acesse a Google Play Store no seu dispositivo Android.

Na barra de pesquisa, digite “Telegram” e pressione “Pesquisar”.

Selecione o aplicativo “Telegram” na lista de resultados.

Toque no botão “Instalar” e aguarde o download e a instalação serem concluídos.

Após a instalação, abra o aplicativo e siga as instruções para configurar sua conta, incluindo a verificação do número de telefone.

iOS

Abra a App Store no seu dispositivo iOS.

Toque na barra de pesquisa no canto inferior direito e digite “Telegram”.

Selecione o aplicativo “Telegram” nos resultados da pesquisa.

Toque em “Obter” para iniciar o download e a instalação.

Após a instalação, abra o aplicativo e siga as instruções para configurar sua conta, incluindo a verificação do número de telefone.

Computador

Abra o navegador da web no seu computador e visite o site oficial do Telegram: https://desktop.telegram.org/

Clique no botão “Obter Telegram for Windows/Mac/Linux” para baixar a versão adequada para o seu sistema operacional.

Após o download, instale o aplicativo seguindo as instruções na tela.

Abra o Telegram Desktop e faça login usando seu número de telefone, seguindo as orientações.

Agora você tem o Telegram instalado em seus dispositivos Android, iOS e computador. Você pode começar a enviar mensagens, criar grupos, compartilhar arquivos e aproveitar todas as funcionalidades que o Telegram oferece. Lembre-se de manter o aplicativo atualizado para garantir a melhor experiência possível.

