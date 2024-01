O robô do INSS pode “cancelar CPF” desta lista

A inteligência artificial, um campo em crescimento na ciência da computação, está transformando a maneira como interagimos com a tecnologia e desempenha um papel essencial em diversos setores. Agora, o Instituto Nacional da Previdência Social (INSS) está adotando essa tecnologia para combater fraudes em atestados médicos relacionados ao benefício auxílio-doença, atualmente denominado benefício por incapacidade temporária. Conheça mais sobre o robô do INSS.

O uso da inteligência artificial pelo INSS marca uma tentativa importante de coibir fraudes relacionadas aos atestados médicos. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br)

Robô do INSS pode “cancelar CPF”

Nesta segunda-feira, dia 15, o INSS deu início ao uso da inteligência artificial (IA) para identificar fraudes em atestados médicos enviados online pelos segurados. Um robô virtual desenvolvido pela Dataprev (Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência) desempenhará um papel crucial nesse processo. O robô realizará uma análise detalhada dos documentos, incluindo a identificação do local de envio, bem como a verificação de informações como nome, assinatura e CRM do médico responsável pelo atestado.

No ano passado, mais de 1,6 milhão de solicitações de auxílio-doença foram submetidas ao INSS pela internet. Surpreendentemente, aproximadamente 46% desses pedidos foram rejeitados por não atenderem aos critérios estabelecidos pelo instituto. Esse cenário enfatiza a necessidade de medidas rigorosas para detectar e prevenir fraudes.

Robô detecta irregularidades

As penalidades para aqueles que falsificam ou utilizam atestados médicos falsos são severas. A falsificação de documentos é considerada um ato de desonestidade e pode resultar em demissão por justa causa, de acordo com o Artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho. Além disso, aqueles que compram atestados falsificados e recebem benefícios do INSS podem enfrentar sérias consequências, incluindo a obrigação de devolver o valor recebido e a possibilidade de demissão por justa causa.

O auxílio-doença do INSS é concedido quando um trabalhador precisa se afastar do emprego por mais de 15 dias devido a doença. Para receber esse benefício, é necessário apresentar um atestado médico ou passar por uma perícia médica.

O direito ao auxílio-doença se estende a todas as pessoas seguradas, incluindo empregados CLT, autônomos, empreendedores, facultativos e contribuintes individuais. Aqueles que estão desempregados também podem pleitear o benefício, contando com um período de carência de 12 meses em caso de acidente de trabalho.

Em resumo, o uso da inteligência artificial pelo INSS marca uma tentativa importante de coibir fraudes relacionadas aos atestados médicos. A falsificação de documentos é um ato grave que pode ter implicações legais significativas, tanto para os profissionais de saúde que emitem atestados falsos quanto para os trabalhadores que os utilizam de maneira indevida. A medida visa garantir a integridade do sistema de seguridade social e proteger os direitos dos beneficiários legítimos.

Benefício cancelado? Saiba o que fazer

1. Verifique o motivo do cancelamento

O primeiro passo ao perceber o cancelamento do seu benefício pelo INSS é investigar a causa dessa decisão. O órgão costuma enviar uma carta de notificação explicando os motivos, mas é essencial verificar se você recebeu essa correspondência. Caso não tenha recebido ou precise de mais informações, entre em contato com o INSS para esclarecimentos detalhados sobre os motivos do cancelamento.

2. Reúna a documentação necessária

Uma vez compreendido o motivo do cancelamento, é hora de tomar as medidas necessárias para regularizar a sua situação. Isso geralmente envolve a apresentação de documentos e informações que comprovem seu direito ao benefício. Certifique-se de ter em mãos todos os documentos exigidos, como cópias de identificação, atestados médicos, comprovantes de renda e outros documentos relevantes.

3. Agende um atendimento presencial ou online

O INSS oferece a opção de atendimento presencial em suas agências e também permite agendamentos online. Dependendo da complexidade do seu caso e das medidas a serem tomadas, pode ser mais conveniente optar por um atendimento presencial ou virtual. Agendar um horário é importante para evitar longas filas e garantir que você será atendido de forma adequada.

4. Busque auxílio de um profissional especializado

Se você se sentir sobrecarregado ou inseguro durante o processo de regularização, considere buscar a assistência de um advogado previdenciário ou contador especializado em questões relacionadas ao INSS. Esses profissionais têm experiência em lidar com situações semelhantes e podem orientá-lo de maneira eficaz, aumentando suas chances de sucesso.

Lembrando sempre que cada situação de cancelamento do INSS pode ser única, e as medidas específicas a serem tomadas podem variar. Portanto, é crucial seguir as orientações fornecidas pelo INSS e manter-se atualizado sobre as regulamentações vigentes. Agir rapidamente e de forma organizada é fundamental para resolver qualquer problema relacionado aos benefícios previdenciários.

