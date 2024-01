Ano do ROCK: Brasil receberá Metallica, Ac/Dc e mais em 2024

Para os fãs de rock no Brasil, 2024 promete ser um ano inesquecível. Grandes nomes do gênero, como Metallica, AC/DC, Depeche Mode e Tears for Fears, estão programados para realizar shows no país, trazendo uma onda de nostalgia e empolgação.

Além da esperada edição comemorativa do Rock in Rio, que já promete trazer grandes artistas internacionais, outros eventos importantes estão marcados para acontecer, consolidando o ano como um marco para os amantes do rock.

Bandas icônicas como Metallica e AC/DC devem em breve detalhar suas passagens pelo Brasil. (Foto: divulgação)

Ano do ROCK: Uma Celebração do Rock em Solo Brasileiro

O início do ano já trouxe confirmações animadoras, com o jornalista José Norberto Flesch anunciando, através de suas redes sociais, que bandas icônicas como Metallica e AC/DC devem em breve detalhar suas passagens pelo Brasil. As expectativas são altas, especialmente com a possibilidade de alguns destes shows serem realizados durante o Rock in Rio 2024, que coincide com a comemoração dos 40 anos do festival.

Este evento já tem confirmado artistas como Ed Sheeran, Imagine Dragons, Neyo, e muitos outros, prometendo ser a maior edição da história do festival. A venda de ingressos está a todo vapor, com uma nova leva prevista para abril, aumentando a ansiedade e expectativa dos fãs.

Com a divulgação desses shows, 2024 se consolida como o ano do rock no Brasil, oferecendo aos fãs a oportunidade de vivenciar performances históricas de algumas das maiores bandas do mundo. Desde os fãs de longa data até as novas gerações, a vinda de bandas tão influentes como Metallica e AC/DC promete reunir uma ampla gama de admiradores do rock, celebrando a força e a permanência do gênero na cultura musical. O ano promete muitas emoções, repleto de riffs de guitarra, solos memoráveis e momentos que ficarão eternizados na memória dos fãs de rock no Brasil.

Veja também: Moda PERIGOSA: virar garrafa em shows pode ter efeitos desastrosos

O Rock in Rio

O Rock in Rio 2024, um dos maiores festivais de música do mundo, está previsto para acontecer em sete dias em setembro, na Cidade do Rock. Este ano, a venda de ingressos começou com o Rock in Rio Card, que foram vendidos rapidamente, esgotando em cerca de duas horas. Esse ingresso antecipado oferece aos fãs a flexibilidade de escolher o dia do festival que desejam participar, antes mesmo da confirmação de todas as atrações.

Aqueles que adquiriram o Rock in Rio Card terão entre os dias 23 de janeiro e 3 de abril de 2024 para selecionar a data em que desejam usar seu ingresso. Após esse período, ainda será possível escolher um dia, mas a disponibilidade é garantida apenas durante o prazo oficial de seleção.

Para os que não conseguiram adquirir o Rock in Rio Card, a próxima oportunidade será a venda geral de ingressos tradicionais, prevista para começar no dia 11 de abril, às 19h. Estes ingressos podem ser adquiridos diretamente para o dia específico do festival que o cliente deseja participar. A compra será feita online através do site Ticketmaster, e a organização do evento recomenda o cadastro prévio na plataforma para facilitar o processo de compra.

Além da opção de ingresso inteiro, haverá ingressos de meia-entrada, com a necessidade de apresentar documentos que comprovem o direito a este benefício. Os preços dos ingressos ainda serão anunciados, mas, para referência, no Rock in Rio de 2022, o valor do ingresso inteiro era de R$ 625,00. O Rock in Rio 2024 promete ser um evento memorável, com apresentações de artistas como Ed Sheeran, Imagine Dragons, Neyo, Joss Stone, Ivete Sangalo, Ludmilla, Lulu Santos, Jão, Gloria Groove e Os Paralamas do Sucesso.

Veja também: Ex-Beatle, Paul McCartney terá show no Brasil transmitido pelo Disney+