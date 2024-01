Onde pode estar o helicóptero desaparecido no litoral de SP há 10 dias

Até esta quinta-feira (11), o helicóptero desaparecido no estado de São Paulo, na região do litoral, não foi localizado. A aeronave sumiu no último dia 31 de dezembro com quatro ocupantes. A partido foi feita no Campo de Marte, na capital, com destino a cidade de Ilhabela, no Litoral Norte.

Buscas pelo helicóptero desaparecido em SP entram no décimo dia na região próxima ao litoral de SP; confira as informações. – Foto: Tenente Luara Leimig

Mais de 122 horas de voo para buscas

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que até ontem, dia 10 de janeiro, foram realizadas 122 horas de voo para as buscas do helicóptero. Nesta manhã de quinta-feira, novas áreas devem ser vasculhadas pelas forças de segurança.

Muitos influenciadores e portais de notícias exploram o tema para saber quais são as pistas e os mistérios sobre o assunto.

Quais são as novidades sobre o helicóptero desaparecido?

Segundo as informações oficiais, as últimas pistas reveladas foram fornecidas pelo Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope). Uma antena de Paraibuna teria identificado sinais do celular de um dos ocupantes do helicóptero, Raphael Torres. No entanto, o sinal foi registrado no dia 31 de dezembro, dia em que a aeronave desapareceu.

Também há sinais de outras tores referentes ao dia 1º de janeiro de 2024, cerca de 24 horas após o desaparecimento.

Veja também: Nova carteira de identidade começa a ser emitida HOJE (11)

Mensagens

Letícia, uma jovem que estava coma mãe no helicóptero mandou mensagens de texto por aplicativo ao namorado; confira:

“Tempo ruim. Não dá para passar. Medo”.

“Tempo ruim. Não dá para passar. Medo”. Depois:

“Pousamos no meio do mato”, disse.

Depois:

“Sei lá, estou parada no meio do mato”, afirmou Letícia.

Raphael também mandou um áudio para seu filho no mesmo dia, falando da mudança de rota:

“Vi que você leu minha mensagem agora. Acho que vou para Ubatuba, porque Ilhabela está ruim. Não consigo chegar”, disse o empresário.

No dia 6 de janeiro, a Polícia Civil encontrou a área do pouso do helicóptero em Praibuna. A partir disso, novas rotas de buscas forma realizadas. Porém, as condições do tempo também atrapalharam as forças de segurança.

A ideia da viagem era fazer um “bate-volta” da capital para Ilhabela, mas isso não ocorre. Foi o que disseram familiares dos ocupantes.

Polêmica envolvendo o piloto

O piloto do helicóptero, Cassiano Tete Teodoro, de 44 anos de idade teve a identidade apurada pelas equipes de jornalismo brasileiras. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), ele não possuía um bom histórico. Em um episódio de fiscalização da agência, o piloto teria jogado a aeronave contra a equipe de fiscais.

Em 2021, a habilitação de Cassiano chegou a ser cassada por motivo que envolve fraude e irregularidades. Essa é a pena mais grave aplicada pela Anac.

Veja também: Dívidas de outros podem estar no seu CPF; faça isso

Onde o helicóptero pode estar

O paradeiro do helicóptero continua um mistério nesta quinta-feira (11), mas as autoridades trabalham como a área na região de Paraibuna, entre Natividade da Serra e Caraguatatuba.

Embora não exista um prazo para terminar as buscas, a cada hora diminui a chance de encontrar os passageiros em bom estado e saúde.