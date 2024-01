Seu CPF na lista do Santander para receber mais de R$ 800? Veja como

Você costuma verificar frequentemente as novidades que circulam sobre bancos e oportunidades financeiras? Pois bem, o Banco Santander trouxe notícias que podem aquecer o bolso e ampliar horizontes educacionais de muitos colaboradores.

Imaginem só, um desembolso acolhedor de R$ 819,99 destinado à educação – uma chance que já está fazendo muitos consultarem seus CPFs e checarem seus e-mails. E se essa notícia tocou o seu radar, melhor não perder tempo: continue lendo e saiba como a sua atenção poderá se transformar em um investimento enriquecedor!

Se o seu CPF pode estar na lista dos agraciados com esse benefício, não deixe para amanhã. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Seu CPF na lista do Santander para receber?

Estamos diante de um programa generoso de bolsas de estudo, contemplando diferentes níveis educacionais. A instituição abriu inscrições para dispensar 1.000 bolsas destinadas à primeira graduação, 1.400 para pós-graduações, e incluiu 100 cobiçadas bolsas para cursos de MBA. Para os interessados em fortalecer conhecimentos e abrir portas profissionais, o dia 16 de fevereiro surge como um horizonte: é até quando as inscrições ficarão abertas.

O mercado de trabalho está cada vez mais sedento por profissionais qualificados. O Santander, conectado a essa realidade, decidiu posicionar-se como um trampolim através deste grandioso programa de bolsas. Colaboradores preparados para dar esse salto qualitativo, atenção: é mandatório que sua documentação esteja devidamente enviada até 24 de abril para garantir a participação.

Por falar em números, o valor das bolsas do Santander sofreu um ajuste significativo. A fixação em R$ 819,99, seguindo o índice conquistado na Campanha Nacional dos Bancários 2022, não é apenas sobre cifras, é sobre reconhecimento do valor educacional. E tem mais, esse auxílio financeiro cobre até 50% da mensalidade do curso escolhido. Para os estrategistas de carreira, esse é o momento de calcular bem onde investir cada centavo desse incentivo.

Caminhos para a Inscrição

Se organizar para aproveitar essa oportunidade é simples. O Portal Pessoas, espaço virtual dos funcionários do Santander, contém uma experiência bem direcionada na seção de “Desenvolvimento e Carreira”. Fazendo jus ao nome, o portal desenha um caminho claro até a categoria “Bolsas de Estudos”, onde as inscrições esperam pelos candidatos.

Agora, falando em tempos e prazos, uma visão para 2024: a partir de março, o reembolso das mensalidades será uma realidade para os colaboradores. É a instituição financeira bancando uma parte do futuro acadêmico e profissional daqueles que fazem a diferença em seu quadro de funcionários.

A Força do Acordo Coletivo

Vale um destaque especial para o papel da COE, Comissão de Organização dos Empregados do Santander, e às negociações sindicais, que viabilizaram a continuidade e a expansão do programa de bolsas. Wanessa Queiroz, articuladora vital do acordo, celebra a conquista das 100 novas bolsas para MBA, fruto de uma negociação iniciada em 2023 e que agora desabrocha resultados tangíveis.

E aí, essa corrida pela qualificação e evolução profissional com o apoio do Santander chamou a sua atenção? Se o seu CPF pode estar na lista dos agraciados com esse benefício, não deixe para amanhã. A educação é a ferramenta que molda o presente e esculpe o futuro – uma verdade que este programa de bolsas de estudos do Santander corrobora com cada real destinado ao conhecimento dos seus colaboradores.

