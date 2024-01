Quais são os 12 novos benefícios da Caixa para este ano

Você é cliente da Caixa Econômica Federal ou está considerando se tornar um? Então prepare-se para uma notícia que pode ser um divisor de águas em sua vida financeira este ano. A Caixa está comemorando 163 anos de história e decidiu celebrar em grande estilo, oferecendo nada menos que 12 novos benefícios para seus clientes.

São facilidades tanto para pessoas físicas quanto jurídicas que prometem fazer diferença no bolso e na forma de gerir o dinheiro e investimentos. Desde a última segunda-feira (08), esses benefícios já estão valendo. Quer saber como isso pode te beneficiar? Então vamos juntos explorar cada um desses presentes que podem ser seus.

Há oportunidades desde cortesias em cartões de crédito até descontos expressivos em fundos de investimento. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

12 novos benefícios da Caixa

Parece que a Caixa resolveu abrir a caixa de surpresas e deixou muita gente de queixo caído com a variedade e a utilidade dos benefícios que estão sendo disponibilizados. Há oportunidades desde cortesias em cartões de crédito até descontos expressivos em fundos de investimento. O legal é que essas condições especiais se estendem a diversos setores, como cartões, seguros e fundos de investimento. Atenção, porém, pois o prazo para aproveitar cada um dos benefícios varia. Vamos conferir detalhadamente o que a Caixa preparou?

Para as Pessoas Físicas, Só Boas Notícias!

Cartão de crédito na faixa: quem contratar entre 8 e 12 de janeiro pode garantir isenção da primeira anuidade, podendo até se estender de forma vitalícia.

Sem tarifas no câmbio: adquirir moeda estrangeira sem tarifas já é uma realidade nas agências autorizadas.

Investimentos mais acessíveis: determinados fundos de investimentos estão com descontos de até 50% até o final do mês.

Crédito com desconto no juro: o CDC da Caixa está mais em conta, oferecendo 5% de desconto na taxa de juros.

Bonus na telefonia móvel: na sexta-feira (12), recargas no Vivo Pré a partir de R$ 25 rendem até 3GB de bônus de internet.

Melhores condições em seguridade: uma diversidade de produtos de seguros, consórcios e previdência com vantagens especiais.

Benefícios também para PJ

O Crédito mais em conta: diversas linhas de crédito para empresas, com taxas a partir de 0,99% ao mês.

Cobrança bancária com desconto: diminuição de valores nas cobranças bancárias, tornando o serviço mais competitivo.

Azulzinha vantajosa: a máquina de cartões com benefícios como cashback no aluguel.

Percentual de retorno no Caixa Alimentação e Refeição: retorno percentual sobre a carga realizada, com pontos utilizáveis no marketplace.

Seguridades com adicional: produtos específicos para Pessoa Jurídica, incluindo diversos tipos de seguro com condições especiais.

Agronegócio Não Ficou de Fora das Vantagen

O segmento do agronegócio não foi esquecido e recebe o PRONAMP CAIXA, com taxas a partir de 7% ao ano para financiar a produção. Isso demonstra o compromisso da Caixa com todos os seus clientes, independentemente do porte ou setor de atuação.

Esses são apenas alguns destaques entre os 12 novos benefícios que a Caixa está proporcionando neste mês tão especial. É evidente que a instituição está buscando reforçar seu relacionamento com os clientes, e essa generosidade pode ser a chave para manter ou conquistar sua confiança como cliente.

