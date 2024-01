Conta salário bloqueada? Veja o motivo e como desbloquear

Você já se perguntou se sua conta salário pode ser bloqueada judicialmente? Essa é uma preocupação válida para muitos trabalhadores, uma vez que essa conta é crucial para receber salários ou benefícios. Neste artigo, vamos desvendar esse mistério e guiar você através do processo de desbloqueio, caso isso aconteça.

A conta salário é uma modalidade especial de conta bancária, criada especificamente para o recebimento de salários, aposentadorias, pensões e outros benefícios. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Conta salário bloqueada?

A conta salário é uma modalidade especial de conta bancária, criada especificamente para o recebimento de salários, aposentadorias, pensões e outros benefícios. Diferente das contas correntes tradicionais, a conta salário é caracterizada pela ausência de tarifas para serviços básicos e limitações quanto a operações de saques e transferências.

Essencialmente, ela serve como um canal direto entre o empregador e o empregado para o depósito de salários, garantindo segurança e praticidade na gestão destes recursos. Importante ressaltar que a conta salário é aberta pelo empregador em nome do empregado, e este não pode realizar depósitos, apenas receber os pagamentos devidos por seu trabalho ou benefícios.

É importante saber: sim, a conta salário pode ser bloqueada pela justiça. Isso geralmente ocorre em situações de dívida, especialmente quando há uma decisão judicial. Apesar da lei nº 13.105/2015 estabelecer que salários são impenhoráveis, existem exceções, como no caso de pagamento de pensão alimentícia. Além disso, uma conta corrente que recebe salário também pode ser bloqueada se for alvo de ações judiciais para quitação de dívidas.

Veja também: Salários de até R$ 9 MIL e mais de 60 VAGAS em novo concurso NACIONAL

Casos em que o bloqueio é permitido

Em algumas circunstâncias específicas, o salário depositado tanto em uma conta salário quanto em uma conta corrente pode ser sujeito a bloqueio. Uma das situações mais comuns é o pagamento de pensão alimentícia. Quando determinado judicialmente, uma parcela do salário pode ser retida diretamente da conta para garantir o cumprimento dessa obrigação legal.

Outra situação envolve decisões judiciais relacionadas a dívidas reconhecidas em processo legal. Nestes casos, após uma decisão judicial, os salários podem ser bloqueados ou penhorados para o pagamento da dívida, embora este tipo de ação deva respeitar limites e condições estabelecidas por lei para proteger uma parcela mínima de subsistência do devedor.

Além disso, em casos de empréstimos consignados, uma parte do salário pode ser automaticamente destinada ao pagamento do empréstimo, já que o desconto é realizado diretamente na folha de pagamento antes do depósito na conta do empregado. É importante destacar que, por lei, existe um limite para o valor que pode ser descontado do salário do trabalhador para evitar o comprometimento total de sua renda.

Por fim, situações de ordens judiciais por dívidas fiscais ou tributárias também podem levar ao bloqueio de salários. Nestes casos, a Justiça pode determinar a retenção de uma parcela do salário para a quitação de débitos com o governo, como impostos atrasados ou multas.

Desbloqueando sua Conta: Passo a Passo

Se sua conta salário for bloqueada judicialmente, não se desespere. Há um procedimento para reverter essa situação:

Descubra o número do processo que resultou no bloqueio da conta. Reúna documentação necessária para comprovar o bloqueio. Busque um advogado para solicitar o desbloqueio através da justiça.

Este processo, embora possa parecer complexo, é crucial para garantir que seus direitos sejam respeitados e que você tenha acesso ao seu salário ou benefícios.

Entender as nuances da sua conta salário e estar ciente dos processos legais relacionados a ela é essencial. Em caso de bloqueio judicial, agir rapidamente e buscar orientação legal é o melhor caminho. Mantenha-se informado e assegure que seus direitos financeiros sejam protegidos.

Veja também: Novo salário mínimo para MEI: o que muda em 2024