Novo salário mínimo para MEI: o que muda em 2024

O ano de 2024 começou com uma mudança significativa para os Microempreendedores Individuais (MEIs) no Brasil, decorrente do reajuste do salário mínimo para R$ 1.412. Essa alteração, apesar de parecer modesta à primeira vista, tem implicações importantes nas contribuições obrigatórias dos MEIs. A partir de 20 de fevereiro, essas mudanças afetam os boletos mensais dos empreendedores. Este artigo visa explorar como o aumento do salário mínimo impacta os MEIs e o que eles podem fazer para se adaptar a estas mudanças.

A alta do salário mínimo em 2024 trouxe mudanças significativas para os MEIs, e é crucial que os empreendedores estejam cientes dessas alterações para garantir o cumprimento de suas obrigações financeiras. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Novo salário mínimo para MEI

A elevação do salário mínimo afeta diretamente as contribuições financeiras dos MEIs, pois o Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS-MEI) inclui uma parcela destinada à contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ajustada anualmente de acordo com o salário mínimo vigente.

Para os MEIs, que já têm a vantagem de impostos fixos independentemente do faturamento, essa mudança resulta em valores de contribuição mais elevados, contanto que estejam dentro do limite anual de faturamento, que atualmente é de R$ 81 mil. Em 2024, o valor do DAS-MEI pode variar de R$ 70,60 a R$ 76,60, dependendo da natureza da atividade do empreendedor.

O cálculo da contribuição mensal do MEI envolve a soma de várias tributações, incluindo 5% do salário mínimo vigente para o INSS, além do Imposto sobre Serviços (ISS) com um acréscimo de R$ 5 e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) com um acréscimo de R$ 1.

Dessa forma, os MEIs envolvidos no comércio e indústria pagarão R$ 71,60, enquanto os prestadores de serviços desembolsarão R$ 75,60. Aqueles que se enquadram em atividades mistas de comércio e serviços pagarão R$ 76,60.

Veja também: Começou! Novo salário mínimo muda tudo: MEI, INSS, CadÚnico e mais

O DAS-MEI como Única Obrigação Financeira dos MEIs

O DAS-MEI é a única obrigação financeira que os MEIs têm que cumprir, mesmo que não estejam atualmente em atividade. Isso se deve ao regime do Simples Nacional, que permite o recolhimento de impostos (ICMS e ISS) e contribuição ao INSS em uma única guia de pagamento.

Essa estrutura fornece aos MEIs acesso a uma série de benefícios previdenciários, tornando-se uma opção atrativa para muitos empreendedores. A categoria de MEI também é isenta de diversos impostos, como IRPJ, CSLL, COFINS e IPI, exceto em situações de importação.

Para os MEIs que atuam como caminhoneiros, o valor da contribuição varia de R$ 169,44 a R$ 175,44, dependendo do tipo de produto transportado. Esses valores são calculados considerando 12% do salário mínimo para o INSS, além dos mesmos valores aplicados aos MEIs tradicionais para ICMS e ISS. A importância do MEI para a economia brasileira é notável, com milhões de negócios formalizados sob essa categoria, representando uma parcela significativa das empresas no país.

A alta do salário mínimo em 2024 trouxe mudanças significativas para os MEIs, e é crucial que os empreendedores estejam cientes dessas alterações para garantir o cumprimento de suas obrigações financeiras. Adaptar-se a essas mudanças é essencial para manter a saúde financeira dos negócios como MEIs no Brasil. Os MEIs devem estar atentos aos novos valores de contribuição e aproveitar os benefícios previdenciários oferecidos pelo sistema do Simples Nacional.

Veja também: Comunicado NACIONAL: valor da contribuição mensal do MEI mudou