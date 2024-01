Idade ou preocupação? Ciência explica porque acordamos na madrugada

Acordar no meio da noite pode ser uma experiência comum para muitas pessoas, mas você já se perguntou por que isso acontece? Será que a idade influencia esse padrão ou seria a preocupação a principal causadora desse fenômeno? Vamos mergulhar no mundo da ciência para entender melhor essa questão.

Entender e abordar as diversas causas do despertar noturno é essencial para garantir um descanso adequado. (Foto divulgação)

Ciência explica porque acordamos na madrugada

À medida que envelhecemos, nosso padrão de sono sofre alterações. O sono profundo, essencial para o descanso e a recuperação do corpo, tende a diminuir com a idade. Isso significa que o sono se torna mais fragmentado e mais suscetível a interrupções. Além disso, mudanças hormonais relacionadas à idade, como a diminuição da produção de melatonina, também podem impactar a qualidade do sono.

O estresse e a ansiedade são fatores significativos que perturbam o sono. Nossas preocupações diárias, bem como a ansiedade sobre eventos futuros, podem manter o cérebro em um estado de alerta, dificultando o relaxamento necessário para um sono profundo e contínuo. Isso é agravado pelo uso de dispositivos eletrônicos antes de dormir, que emitem luz azul e podem interferir ainda mais nos ritmos circadianos.

Há também outros fatores que podem causar interrupções do sono:

Problemas de Saúde: Condições como apneia do sono, refluxo gastroesofágico e dores crônicas podem levar a despertares frequentes.

Medicamentos: Alguns medicamentos têm o efeito colateral de perturbar o sono.

Consumo de Substâncias: O álcool, embora possa induzir o sono, prejudica sua qualidade, assim como a cafeína pode manter você acordado.

Veja também: Hábito nocivo de muitas pessoas pode diminuir o tamanho do cérebro

Dicas para Melhorar a Qualidade do Sono

Se você se encontra frequentemente acordando no meio da noite, existem algumas dicas que podem ajudar:

Estabeleça uma Rotina de Sono: Tente ir para a cama e acordar sempre nos mesmos horários. Crie um Ambiente Propício: Um quarto escuro, silencioso e fresco é ideal para um bom sono. Evite Estímulos Antes de Dormir: Reduza a exposição a telas e evite comidas pesadas ou cafeinadas. Pratique Técnicas de Relaxamento: Meditação e respiração profunda podem acalmar a mente.

Acordar na madrugada é um fenômeno que pode ser influenciado por vários fatores, incluindo idade e estresse. Entender esses fatores e tomar medidas para melhorar a qualidade do sono pode fazer uma grande diferença. Lembre-se de que, se os despertares noturnos se tornarem um problema sério, consultar um especialista em sono pode ser uma ótima opção.

Óleos Essenciais: Aromaterapia para um Sono Reparador

A aromaterapia, que utiliza óleos essenciais para promover o bem-estar, tem se mostrado uma aliada valiosa para quem busca melhorar a qualidade do sono. Esses óleos, extraídos de plantas, flores, árvores e frutas, possuem propriedades que podem acalmar a mente e o corpo, preparando-os para uma noite de descanso mais profundo.

Entre os óleos mais recomendados para o sono, o de lavanda é talvez o mais conhecido. Estudos sugerem que seu aroma suave tem um efeito calmante no sistema nervoso, reduzindo o estresse e a ansiedade. Utilizar algumas gotas de óleo de lavanda em um difusor no quarto ou aplicar uma pequena quantidade em pontos de pulsação, como pulsos e têmporas, antes de dormir, pode ajudar a criar um ambiente tranquilo, propício ao sono.

Outro óleo essencial benéfico é o de camomila, famoso por suas propriedades relaxantes. Assim como a lavanda, a camomila pode ser usada em difusores ou aplicada topicamente em misturas diluídas com óleos carreadores, como o óleo de amêndoas. Além disso, o óleo de bergamota, com seu aroma cítrico e calmante, também é uma excelente escolha. Ele ajuda a diminuir a tensão e promover relaxamento, embora deva ser usado com cautela, pois pode ser fotossensibilizante.

Veja também: Cocô bom? O que a cor e aparência das fezes indicam na saúde