Água do ovo cozido tem PODER revelado; pare de jogar fora

Cozinhar ovos é uma tarefa simples e comum na maioria das cozinhas. No entanto, muitas pessoas têm o hábito de jogar fora a água que sobra após cozinhar os ovos, sem pensar duas vezes. Afinal, para que serviria a água do ovo, não é mesmo?

Mas, surpreendentemente, a água do ovo cozido é uma fonte rica de nutrientes e pode ser aproveitada de várias maneiras na culinária e na saúde. Neste artigo, vamos revelar os segredos desse líquido aparentemente simples e por que você deve considerar parar de descartá-lo.

A água do ovo cozido é muito mais do que apenas um líquido que sobra após o cozimento. (Foto divulgação)

Os Nutrientes na Água do ovo cozido

A água do ovo cozido contém uma variedade de nutrientes valiosos, incluindo proteínas, vitaminas e minerais. Quando você cozinha os ovos, parte das proteínas e nutrientes se dissolve na água, tornando-a uma substância rica em valor nutricional.

Entre os nutrientes presentes na água do ovo, podemos destacar a riboflavina (vitamina B2), que desempenha um papel importante na produção de energia e no metabolismo celular. Além disso, a água do ovo também contém cálcio, potássio e selênio, minerais essenciais para a saúde óssea, muscular e do sistema imunológico.

Além de ser uma fonte de nutrientes, a água do ovo cozido também pode oferecer benefícios para a saúde. Por conter cálcio, ela contribui para a saúde óssea e dental. O potássio presente na água do ovo ajuda a manter a pressão arterial controlada e a função muscular adequada. Além disso, o selênio desempenha um papel importante na função antioxidante do corpo, protegendo as células dos danos causados pelos radicais livres.

Usos da Água do ovo cozido

A água do ovo cozido pode ser aproveitada de diversas maneiras na culinária. Um uso popular é adicioná-la a sopas e caldos para enriquecer o sabor e adicionar nutrientes extras à refeição. Você também pode usar a água do ovo para fazer um caldo nutritivo, que servirá de base para risotos, molhos e ensopados. Além disso, a água do ovo pode ser utilizada como substituto da água comum em receitas de pães, bolos e panquecas, conferindo um sabor extra aos pratos.

Para aproveitar a água do ovo, basta seguir alguns passos simples. Após cozinhar os ovos, não jogue a água fora. Espere esfriar e reserve-a em um recipiente. Você pode armazená-la na geladeira por até três dias. Use-a em suas receitas preferidas, como sopas, molhos e caldos, ou como substituto da água em pratos de massa. Aproveitar a água do ovo é uma maneira inteligente de reduzir o desperdício e obter nutrientes extras em suas refeições.

A água do ovo cozido é muito mais do que apenas um líquido que sobra após o cozimento. Ela é uma fonte valiosa de nutrientes e pode ser utilizada de várias maneiras na culinária para enriquecer o sabor e os benefícios nutricionais das refeições. Portanto, da próxima vez que você cozinhar ovos, lembre-se de reservar a água e descubra como ela pode transformar suas receitas e melhorar sua saúde.

