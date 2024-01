Acabou! Antigo RG tem data para perder a validade

Prazo para emitir nova identidade (novo RG) termina nesta quinta-feira: veja o que fazer a partir de agora. Entenda os detalhes.

O prazo para que os estados comecem a emitir a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) termina nesta quinta-feira (11). A partir desta data, todos os brasileiros terão que emitir a nova identidade, que unifica o registro geral (RG) em todas as unidades da federação por meio do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

Até 28 de novembro de 2023, 13 unidades da federação já haviam começado a emitir o novo documento. O portal g1 questionou o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos se outra unidade da federação começou a emissão após a data, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

A antiga carteira de identidade (RG) ainda não perdeu a validade, mas só será aceita até 28 de fevereiro de 2032. A partir dessa data, a nova identidade será obrigatória para todos os serviços públicos e privados.

O que fazer se você ainda não emitiu o novo RG?

Se você ainda não emitiu a nova identidade (RG), deve procurar a Secretaria de Segurança Pública do seu estado para fazer o pedido. Os documentos exigidos para a expedição do novo RG são:

Certidão de nascimento ou de casamento em formato físico ou digital.

O processo de emissão da nova identidade é gratuito para primeira via e renovações, em papel e em formato digital pelo aplicativo GOV.BR. A segunda via, porém, é paga e a taxa varia de estado para estado. Além disso, se o cidadão desejar a opção em policarbonato (plástico) haverá cobrança por parte do estado emissor.

Quais são os benefícios da nova identidade?

A nova identidade traz uma série de benefícios, como:

Maior segurança, pois reduz a probabilidade de fraudes;

Facilidade para o cidadão, que não precisará mais manter mais de um RG;

Melhor integração dos sistemas de identificação do governo federal, estadual e municipal.

O que acontecerá com o antigo RG?

O antigo RG, segundo o governo, deve cair gradualmente em desuso nos cadastros. No entanto, é importante emitir a nova identidade o quanto antes, para evitar problemas na hora de realizar serviços públicos ou privados.

A nova identidade é um documento importante para todos os brasileiros. Ela traz mais segurança e facilidade para o cidadão, além de melhorar a integração dos sistemas de identificação do governo.

