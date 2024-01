PIS/Pasep 2024: como consultar o valor a receber

Para os trabalhadores brasileiros, o PIS/Pasep é mais do que um benefício; é um reconhecimento de sua contribuição ao desenvolvimento do país. E agora, com o anúncio do novo calendário e valores para 2024, há motivos de sobra para animação.

Descubra como você pode saber se tem direito ao abano do PIS/Paseo 2024; veja os caminhos para consultar esse benefício – Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br.

Novidades do Calendário e Valores do PIS/Pasep 2024

O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) aprovou o calendário de pagamento do abono salarial PIS/Pasep de 2024, relacionado ao ano-base 2022. Cerca de 24,5 milhões de trabalhadores são estimados para receber o abono, com um dispêndio total de R$ 23,9 bilhões.

O pagamento será organizado de acordo com a data de aniversário do beneficiário, iniciando em 15 de fevereiro para os nascidos em janeiro, estendendo-se até 15 de agosto para aqueles nascidos em novembro e dezembro.

O valor do abono salarial do PIS/Pasep varia de acordo com o tempo de serviço do ano-base em questão. Geralmente, ele é calculado com base no salário mínimo vigente e proporcional aos meses trabalhados no ano anterior.

Por exemplo, se um trabalhador foi empregado durante todo o ano, ele recebe um valor equivalente a um salário mínimo. Se trabalhou apenas metade do ano, recebe metade desse valor, e assim por diante. Sendo assim, é importante lembrar que para 2024, o valor do salário mínimo será de R$ 1.412,00.

Veja também: 4 benefícios da Caixa a partir de janeiro; qual deles é o seu?

Como consultar se tem direito ao PIS/Pasep 2024

O PIS/Pasep é um programa do governo federal que destina benefícios a trabalhadores do setor privado e público, respectivamente. Para saber se você tem direito ao programa em 2024, siga os passos abaixo:

Acesse o site da Caixa Econômica Federal (para consultar PIS) ou do Banco do Brasil (para consultar Pasep). Informe seu CPF ou NIS. Clique em “Consultar”.

A página do governo apresentará as seguintes informações:

Se você tem direito ao benefício.

O valor do benefício.

A data de pagamento do benefício.

Se você não tiver direito ao benefício, a página do governo apresentará uma mensagem informando o motivo.

Outras formas de consulta

Além do site da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, você também pode consultar se tem direito ao PIS/Pasep 2024 por meio dos seguintes canais:

Aplicativo Caixa Tem (para PIS)

Aplicativo BB Previdência (para Pasep)

Central de Atendimento da Caixa Econômica Federal (0800 726 0101)

Central de Atendimento do Banco do Brasil (0800 729 0001)

Veja também: Liberado! Empréstimo Caixa fácil para pagar em até 60 vezes

O calendário de pagamentos do PIS/Pasep 2024 está previsto para começar em fevereiro de 2024. Os trabalhadores nascidos em janeiro serão os primeiros a receber, a partir do dia 15 de fevereiro. Os trabalhadores nascidos em fevereiro receberão a partir do dia 15 de março, e assim por diante.

O prazo final para o pagamento do PIS/Pasep 2024 é 31 de dezembro de 2024.