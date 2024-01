Tem uma letra P na sua moeda de 1 real? Pode pular de alegria HOJE

Há quem diga que dinheiro gera dinheiro e é praticamente isso que acontece quando o usuário acaba tendo em suas mãos, uma moeda rara, que mesmo o valor que esteja em sua face seja por exemplo, de apenas R$ 0,05, poderá valer 10.000 vezes mais nas mãos da pessoa correta. Por isso, olhe agora mesmo em seu bolso, caso você tenha uma moeda de 1 real, ela pode gerar uma grande quantia em dinheiro, entenda.

Confira a moeda de 1 real que pode valer uma pequena fortuna em sua carteira e você não tinha ideia disso até agora.

Por que as moedas valem tanto?

As moedas são tão valiosas por conta de vários motivos, como contexto histórico, quantidade de moedas fabricadas e claro, erros que ocorreram durante a cunhagem das moedas, tudo isso pode torná-las itens raros e no longo prazo, valerem uma grande quantia.

Atualmente, alguns detalhes podem fazer com que uma moeda possua um valor superior a de outros, as mais valorizadas, são aquelas que além de raras, estão bem conservadas, elas podem valer até o triplo da mesma moeda, mas em um péssimo estado de conservação.

O universo dos numismáticos a cada dia está crescendo e investindo, lembrando, que antes de compradores, em geral, eles são especialistas no assunto e compram as moedas para que a história de uma certa localidade se mantenha viva.

Qual é esta moeda de 1 real que vale tanto?

São várias as que valem um bom dinheiro, entretanto, a da vez, é uma moeda de 1 real que possui a letra P em uma de suas faces, no mesmo local onde está presente o valor monetário dela, logo após a palavra “real”.

Ela foi fabricada no ano de 1998 e segundo especialistas, é um dos itens mais raros que existem. Dentro do universo numismático, há alguns graus de raridade, e o dessa moeda é o 5R (RRRRR), que representa que ela quase não existe no mercado.

Por conta disso, há colecionadores que estão dispostos a pagar até R$ 10 mil por cada unidade. Ou seja, se em um lance de sorte, alguém tivesse 10 exemplares da moeda, poderia garantir incríveis R$ 100 mil.

Qual o significado da letra P?

Muitas pessoas batem a cabeça atrás de entender qual o significado da letra P, a casa da moeda decidiu revelar, basicamente, significa “prova”. Em outras palavras, são aquelas moedas que foram as primeiras a serem fabricadas.

Apenas para que os técnicos pudessem avaliar alguns aspectos, como qualidade da cunhagem e simetria de todos os detalhes escolhidos para estarem na moeda.

Lembrando que as moedas não deveriam ficar em circulação, elas são enviadas para órgãos públicos a fim de preservar a memória do Brasil, todavia, algumas acabam “escapando” e caindo em circulação.

Como vender uma moeda rara?

Um dos primeiros passos para conseguir lucrar com a moeda antiga encontrada, é saber exatamente qual o valor que ela vale, para posteriormente, conseguir anunciar e possíveis interessados realizarem a compra do item em questão. Mas é importante ter cuidado onde as moedas serão vendidas.

A depender do local, pode ser que eles não queiram pagar o real valor ou queiram ficar enrolando, por isso, é necessário escolher instituições já conhecidas no mercado. As principais são:

Site oficial da Sociedade Numismática Brasileira ou lojas numismática;

Casa de leilões;

Encontros numismáticos;

Marketplaces.

Lembrando que nos casos em que a venda é realizada pela internet, caso seja na mesma cidade, sempre marque encontros em locais abertos, como em algum shopping.

Guardar moedas atuais é um bom “investimento”?

Nos dias atuais, moedas da década de 80 e 90, por exemplo, valem bastante dinheiro. Mas será que no futuro, moedas que foram fabricadas nesta década, também irão valer muito? provavelmente sim. Portanto, pode ser uma boa opção de investimento de baixo custo guardar as moedas atuais e tentá-las vendê-las posteriormente.

Por exemplo, as moedas das olimpíadas, que aconteceram no Brasil em 2016, as moedas valem menos do que R$ 100. Entretanto, é possível que daqui três décadas, o valor aumente bastante, pois menos unidades irão existir e elas serão ainda mais antigas.

Além disso, um dos fatores mais utilizados na hora de precificar as moedas, além de sua conservação, é o valor histórico, ou seja, unindo os dois pilares, é possível conseguir bastante dinheiro. Lembrando que isso vale para qualquer moeda, o exemplo foi apenas para exemplificar o processo.