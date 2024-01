Concurso com 1,6 MIL VAGAS para quem não tem faculdade

A Marinha do Brasil anuncia uma notícia empolgante para jovens de todo o país: o lançamento de um concurso para o curso de formação de Soldados Fuzileiros Navais, oferecendo 1.680 vagas para candidatos com nível médio. Esta é uma oportunidade incrível para aqueles que sonham em ingressar nas fileiras da Marinha, uma das instituições mais respeitadas do Brasil. Neste artigo, vamos detalhar as informações mais relevantes sobre este concurso, desde os requisitos para inscrição até o processo de seleção.

O concurso da Marinha do Brasil para o curso de formação de Soldados Fuzileiros Navais é uma excelente oportunidade para jovens que desejam servir ao país e construir uma carreira sólida e respeitada. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Concurso com 1,6 MIL: Distribuição das Vagas e Requisitos

As vagas estão estrategicamente distribuídas em diferentes regiões do Brasil para assegurar uma representação equitativa. O Centro de Instrução Almirante Milciades Portela Alves (CIAMPA) oferece 440 vagas, das quais 240 são preferencialmente para candidatas do sexo feminino. O Centro de Instrução Almirante Milciades Portela Alves (CIAMPA) é reconhecido por oferecer uma diversidade de cursos de formação que atendem às diferentes necessidades da Marinha do Brasil. Além do curso de formação de Soldados Fuzileiros Navais, o CIAMPA oferece programas de treinamento em áreas técnicas e operacionais essenciais para a atuação na Marinha.

Além disso, 200 vagas estão destinadas aos candidatos do sexo masculino das regiões Sul e Sudeste. No Centro de Instrução e Adestramento de Brasília (CIAB), estão disponíveis 240 vagas, priorizando candidatos das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste.

Para se candidatar, é necessário ser brasileiro(a), voluntário(a), ter entre 18 e menos de 22 anos de idade até 30 de junho de 2025, possuir registro no CPF, apresentar documento oficial de identificação, ter altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m, não estar casado(a) ou em união estável, e não ter filhos ou dependentes.

Veja também: Marinha paga quase R$ 10 mil para novo concurso com 400 vagas

Inscrições e Processo Seletivo

As inscrições para o concurso da Marinha do Brasil estarão abertas de 5 de janeiro a 16 de fevereiro de 2024. Os interessados podem preencher a ficha de inscrição diretamente no site da Marinha. A taxa de inscrição é de R$ 40,00, com isenção possível para candidatos desempregados ou inscritos no CadÚnico. O processo seletivo inclui prova objetiva, verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica, verificação de documentos e procedimento de heteroidentificação.

A Marinha do Brasil oferece uma remuneração mensal de R$ 2.294,50 após a conclusão do curso de formação. Além disso, os aprovados terão direito a benefícios como alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa, proporcionando uma estrutura sólida para o desenvolvimento de suas carreiras.

O concurso da Marinha do Brasil para o curso de formação de Soldados Fuzileiros Navais é uma excelente oportunidade para jovens que desejam servir ao país e construir uma carreira sólida e respeitada. Com requisitos acessíveis e um processo seletivo abrangente, esta é uma chance imperdível para quem atende aos critérios e tem o sonho de fazer parte de uma das forças armadas mais importantes do Brasil. Prepare-se para esta emocionante jornada e inscreva-se dentro do prazo estabelecido. Boa sorte a todos os candidatos!

Veja também: O maior concurso de nível médio do ano! Faltam 80 mil servidores