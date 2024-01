Fio branco no ovo cru; o que é? Você não vai acreditar

Você já se deparou com um fio branco ao quebrar um ovo cru e se perguntou o que seria aquilo? Algo tão simples, mas que carrega um mistério à primeira vista. Neste artigo, vamos desvendar o que é esse fio branco e sua função, revelando fatos que podem surpreender até os mais curiosos sobre alimentos.

Ao quebrar o ovo, observe a aparência da clara e da gema. Um ovo fresco apresenta uma gema arredondada e uma clara espessa que não se espalha facilmente. (Foto divulgação)

Chalaza: O Guardião da Gema

O fio branco que você vê é conhecido como chalaza, um fio gelatinoso cuja principal função é manter a gema centralizada, seja em ovos de consumo ou em ovos fertilizados. Este elemento é crucial durante o desenvolvimento do embrião, evitando que ele se desloque para um dos polos do ovo, o que poderia prejudicar seu crescimento e nascimento. A chalaza está presente em vários tipos de ovos, como os de codornas e outras espécies.

Em ovos não fertilizados, a chalaza não perde sua importância. Ela desempenha o papel vital de posicionar a gema centralmente, sustentando a estrutura e protegendo-a contra impactos mecânicos. Além disso, a chalaza é rica em proteínas e tem praticamente a mesma composição nutritiva encontrada na clara do ovo.

Ao contrário do que muitos pensam, as manchas vermelhas que às vezes encontramos no ovo não são a chalaza, mas sim sangue originado em pequenos vasos sanguíneos durante a formação do ovo. Embora não indiquem que o ovo está estragado, é sempre recomendável cozinhá-los antes do consumo.

Veja também: Estas 6 COMIDAS queimam mais calorias do que você imagina

Indicador de Frescor do Ovo

Você sabia que a chalaza pode indicar o frescor de um ovo? Quanto mais preservada estiver essa estrutura, com fios brancos retorcidos conectando as duas extremidades do ovo, mais fresco está o ovo. É um indicativo natural de que o ovo ainda está em ótimo estado para consumo.

O fio branco no ovo cru, a chalaza, é uma prova fascinante de como a natureza é sábia e intrincada, até nos menores detalhes. Além de ser um indicativo de frescor, ele desempenha uma função essencial na proteção e desenvolvimento do ovo. Entender essas pequenas curiosidades nos conecta mais com os alimentos que consumimos e com o incrível mundo natural.

Como Verificar a Qualidade do Ovo

Identificar se um ovo está em boas condições para consumo é mais simples do que parece e pode ser feito por qualquer pessoa em sua própria cozinha. Um dos métodos mais eficientes é o teste da água. Para realizá-lo, encha uma tigela com água e coloque o ovo cuidadosamente dentro. Ovos frescos têm maior densidade e tendem a afundar, permanecendo no fundo da tigela em posição horizontal.

Se o ovo ficar em pé, mas ainda no fundo, ele está menos fresco, porém ainda próprio para consumo. Por outro lado, se o ovo flutuar na superfície da água, é sinal de que está velho e não deve ser consumido. Este teste se baseia no fato de que, com o tempo, o ovo perde umidade e o ar penetra em sua casca, aumentando sua flutuabilidade.

Além do teste da água, é importante observar características visuais e olfativas do ovo. Ao quebrar o ovo, observe a aparência da clara e da gema. Um ovo fresco apresenta uma gema arredondada e uma clara espessa que não se espalha facilmente. Se a gema estiver achatada e a clara muito líquida, isso pode indicar que o ovo não está fresco.

Além disso, o cheiro é um forte indicativo: ovos frescos não têm cheiro forte ou desagradável. Qualquer odor de enxofre ou similar é um sinal claro de que o ovo está estragado e não deve ser consumido. Essas simples verificações em casa ajudam a garantir que os ovos utilizados na alimentação sejam seguros e de boa qualidade.

Veja também: O que é o tacacá e como fazer essa comida na sua casa?