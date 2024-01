Aviso: estado começa a emitir nova Carteira de Identidade; saiba como

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) já está sendo emitida em todo o Brasil desde novembro de 2022. O documento traz uma série de mudanças importantes, que visam melhorar a segurança e a identificação dos brasileiros.

Um documento único e padronizado

A principal mudança é que a CIN é um documento único e padronizado em todo o território nacional. Isso significa que, independentemente do estado em que o documento foi emitido, ele terá o mesmo formato e as mesmas informações.

Essa padronização é importante para facilitar a identificação dos brasileiros em todo o país. Também ajuda a evitar fraudes, pois torna mais difícil a falsificação do documento.

Mais segurança na identidade

A CIN também conta com um conjunto de medidas de segurança para dificultar a falsificação. Entre elas estão:

Impressão em papel de segurança;

Uso de tintas especiais;

Impressão de elementos holográficos;

Impressão de dados variáveis, como a data de emissão e a validade do documento;

Impressão de uma foto digital.

Essas medidas de segurança tornam a CIN um documento muito mais difícil de falsificar do que os modelos anteriores de carteira de identidade.

Validade e renovação

A CIN tem validade de cinco anos para indivíduos de zero a 11 anos; dez anos para indivíduos de 12 a 59, e para pessoas de 60 anos ou mais, ela é indeterminada.

A renovação da CIN pode ser feita a qualquer momento, mesmo antes do vencimento do documento. O processo é o mesmo para a primeira via: basta agendar um horário no site ou app do Governo do seu estado e comparecer à unidade escolhida com os documentos necessários.

Como solicitar a CIN

Para solicitar a CIN, o cidadão deve:

Agendar um horário no site ou app do Governo do seu estado. Comparecer à unidade escolhida na data e horário agendados. Apresentar certidão de nascimento ou certidão de casamento, em caso de mudança de nome após o matrimônio, e algum documento que comprove o número do CPF. A foto é tirada no momento do atendimento. O prazo para a entrega do novo documento é de até 15 dias, através dos Correios.

A troca para a nova CIN não é obrigatória

A troca para a nova CIN não é obrigatória. O cidadão pode continuar usando o RG atual até que ele expire.

No entanto, é importante ressaltar que a CIN traz uma série de benefícios, como a segurança e a padronização. Por isso, é recomendável que os cidadãos solicitem a nova carteira de identidade assim que possível.

A importância da CIN para a segurança pública

A CIN também é importante para a segurança pública. O documento facilita a identificação das pessoas envolvidas em crimes, o que pode ajudar a reduzir a impunidade.

Além disso, a CIN pode ajudar a prevenir crimes, como o roubo de identidade. Com um documento mais seguro, fica mais difícil para criminosos falsificarem a identidade de outras pessoas.

A CIN é uma mudança importante para a identificação dos brasileiros. O documento traz uma série de benefícios, como a segurança, a padronização e a facilidade de uso.