Lista de carros por estado que não pagarão IPVA 2024

O início de um novo ano traz consigo a preocupação com diversos tributos, e o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) está entre os mais relevantes para os motoristas brasileiros. A boa notícia é que veículos com uma certa idade podem ser isentos desse encargo, um benefício que varia conforme o estado de registro do veículo. Este artigo apresenta um panorama detalhado sobre a isenção do IPVA em cada unidade federativa do Brasil, oferecendo informações cruciais para os proprietários de veículos em 2024.

Entendendo o IPVA: O Que Você Precisa Saber

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é um tributo estadual brasileiro que incide sobre a posse de veículos. Seu pagamento é anual e obrigatório para todos os proprietários de veículos automotores terrestres, como carros, motocicletas, caminhões e ônibus. O valor do IPVA varia de acordo com o estado onde o veículo é registrado e com características específicas do veículo, como marca, modelo e ano de fabricação.

O valor do IPVA é calculado com base no preço médio de mercado do veículo, geralmente determinado por tabelas de referência, como a Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Ainda, as alíquotas do IPVA são definidas por cada estado e podem variar dependendo do tipo de veículo. Por exemplo, veículos de passeio geralmente têm alíquotas diferentes de veículos de carga ou motocicletas.

Diferenças nas Regras de Isenção do IPVA 2024

A isenção do IPVA, baseada na idade do veículo, varia significativamente de um estado para outro. Em alguns locais, veículos com mais de 10 anos já podem obter isenção fiscal, enquanto em outros, a idade limite pode chegar a 15, 20 ou até 30 anos. Por exemplo:

Em Alagoas, veículos fabricados até o ano de 2000 são beneficiados.

Na Paraíba, a isenção ocorre em casos especiais.

Em Minas Gerais, apenas carros com valor histórico (placa preta) estão isentos.

Lista de Isenção do IPVA 2024

A seguir, está a lista de isenção do IPVA em cada estado brasileiro para o ano de 2024, indicando a partir de quantos anos de fabricação o veículo está isento:

Acre (AC): A partir de 20 anos

Alagoas (AL): Fabricados até 2000

Amapá (AP): A partir de 10 anos

Amazonas (AM): A partir de 15 anos

Bahia (BA): A partir de 15 anos

Ceará (CE): A partir de 15 anos

Distrito Federal (DF): A partir de 15 anos

Espírito Santo (ES): A partir de 15 anos

Goiás (GO): A partir de 15 anos

Maranhão (MA): A partir de 15 anos

Mato Grosso (MT): A partir de 18 anos

Mato Grosso do Sul (MS): A partir de 20 anos

Minas Gerais (MG): A partir de 30 anos (com placa preta)

Pará (PA): A partir de 15 anos

Paraíba (PB): A partir de 15 anos

Paraná (PR): A partir de 20 anos

Pernambuco (PE): Não isenta

Piauí (PI): A partir de 15 anos

Rio de Janeiro (RJ): A partir de 15 anos

Rio Grande do Norte (RN): A partir de 10 anos

Rio Grande do Sul (RS): A partir de 20 anos

Rondônia (RO): A partir de 15 anos

Roraima (RR): A partir de 10 anos

Santa Catarina (SC): A partir de 30 anos

São Paulo (SP): A partir de 20 anos

Sergipe (SE): A partir de 15 anos

Tocantins (TO): A partir de 30 anos

Os proprietários de veículos devem estar cientes dessas variações para entender se estão elegíveis para a isenção do IPVA em 2024. Com essa informação, é possível se preparar melhor para os custos anuais e, em alguns casos, beneficiar-se da isenção deste imposto. É sempre recomendável verificar as regras específicas de cada estado para obter informações atualizadas e detalhadas.

