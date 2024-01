Palavra de PODER para cada signo em janeiro de 2024; veja a sua

O início de um novo ano é um momento de renovação e novas oportunidades. Para os signos do zodíaco, esse período pode trazer novos desafios e aprendizados. Neste sentido, existe uma palavra de poder para cada um dos signos utilizar como “comando de ordem” em janeiro.

Descubra qual é a sua palavra de poder para o mês de janeiro de 2024. Ela pode ajudar você a conquistar o sucesso que merece e tanto deseja neste início de ano.

Palavra de poder

As palavras de poder são uma ferramenta que pode ajudar os signos a se conectarem com suas energias internas e a alcançarem seus objetivos. Cada signo tem uma palavra de poder que é especialmente significativa para ele.

Trânsitos astrológicos de janeiro

Os trânsitos astrológicos também podem influenciar as energias do mês. Em janeiro de 2024, os seguintes trânsitos devem impactar os signos:

Vênus em Capricórnio: Vênus, o planeta do amor e da beleza, estará em Capricórnio, um signo de terra. Isso pode favorecer a estabilidade e a praticidade nos relacionamentos.

Marte em Touro: Marte, o planeta da ação e da energia, estará em Touro, um signo de terra. Isso pode favorecer a concentração e a perseverança na busca de objetivos.

Marte, o planeta da ação e da energia, estará em Touro, um signo de terra. Isso pode favorecer a concentração e a perseverança na busca de objetivos. Saturno em Aquário: Saturno, o planeta das restrições e dos limites, estará em Aquário, um signo de ar. Isso pode exigir que os signos assumam responsabilidades e enfrentem desafios.

Palavra de poder para cada signo

Com base nas informações acima, as seguintes palavras de poder podem ser significativas para cada signo em janeiro de 2024:

Áries

Palavra de poder: Foco

Os arianos devem se concentrar em seus objetivos e não se deixarem distrair. O trânsito de Marte em Touro pode ajudá-los a perseverar na busca de seus sonhos.

Touro

Palavra de poder: Alegria

Os taurinos devem buscar momentos de alegria e prazer. O trânsito de Vênus em Capricórnio pode ajudá-los a encontrar estabilidade e segurança nos relacionamentos.

Gêmeos

Palavra de poder: Criatividade

Os geminianos devem expressar sua criatividade. O trânsito de Saturno em Aquário pode exigir que eles assumam responsabilidades e enfrentem desafios.

Câncer

Palavra de poder: Intuição

Os cancerianos devem confiar em sua intuição. O trânsito de Vênus em Capricórnio pode ajudá-los a encontrar estabilidade e segurança no amor.

Leão

Palavra de poder: Autoconfiança

Os leoninos devem se concentrar em suas próprias habilidades e talentos. O trânsito de Marte em Touro pode ajudá-los a perseverar na busca de seus objetivos.

Virgem

Palavra de poder: Organização

Os virginianos devem se organizar e priorizar suas tarefas. O trânsito de Saturno em Aquário pode exigir que eles assumam responsabilidades e enfrentem desafios.

Libra

Palavra de poder: Equilíbrio

Os librianos devem buscar equilíbrio em todas as áreas de sua vida. O trânsito de Vênus em Capricórnio pode ajudá-los a encontrar estabilidade e segurança nos relacionamentos.

Escorpião

Palavra de poder: Transformação

Os escorpianos devem estar abertos à transformação. O trânsito de Marte em Touro pode ajudá-los a perseverar na busca de seus objetivos.

Sagitário

Palavra de poder: Alegria

Os sagitarianos devem buscar momentos de alegria e prazer. O trânsito de Saturno em Aquário pode exigir que eles assumam responsabilidades e enfrentem desafios.

Capricórnio

Palavra de poder: Criatividade

Os capricornianos devem expressar sua criatividade. O trânsito de Vênus em Capricórnio pode ajudá-los a encontrar estabilidade e segurança nos relacionamentos.

Aquário

Palavra de poder: Foco

Os aquarianos devem se concentrar em seus objetivos e não se deixarem distrair. O trânsito de Marte em Touro pode ajudá-los a perseverar na busca de seus sonhos.

Peixes

Palavra de poder: Conexão

Os piscianos devem buscar conexão com sua espiritualidade e com os outros. O trânsito de Vênus em Capricórnio pode ajudá-los a encontrar estabilidade e segurança no amor.