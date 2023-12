Preocupante! Nova onda de calor vem em forma de ALERTA dos especialistas

À medida que 2023 se encerra, o Brasil se prepara para enfrentar um 2024 desafiador em termos climáticos. Com nove ondas de calor registradas apenas neste ano, especialistas em clima e meio ambiente soam o alarme: o próximo ano promete trazer novos recordes de calor. Este fenômeno não é isolado, mas parte de uma tendência global de aumento das temperaturas, o que coloca em xeque a infraestrutura atual do país para lidar com esses extremos climáticos.

É importante estar atento às previsões do tempo e aos avisos das autoridades de saúde para estar sempre preparado para as condições climáticas extremas. (Foto divulgação)

A Realidade Alarmante da Nova onda de calor

Gilvan Sampaio, coordenador de ciências da Terra do INPE, alerta que 2024 será marcado por fenômenos climáticos extremos em frequência e intensidade. Isso se traduz em secas severas no Nordeste, chuvas e inundações no Sul, enquanto o Sudeste e o Centro-Oeste enfrentarão altas temperaturas como seu maior desafio.

Em 2023, o Brasil já vivenciou 65 dias com temperaturas extremamente altas, representando quase 18% do ano, com cinco recordes consecutivos de temperatura média batidos entre julho e novembro.

O calor intenso não apenas afeta o meio ambiente, mas também tem sérias consequências para a saúde da população. Problemas como desmaios, doenças cardíacas e até mesmo fatalidades são exacerbados por essas condições climáticas extremas.

A pesquisadora Yasna Palmeiro, do Lancet Countdown América Latina, destaca o impacto das ondas de calor com alta umidade relativa sobre as pessoas. A falta de infraestrutura adequada no Brasil para lidar com as mudanças climáticas se torna um ponto crítico.

Soluções e Preparação para o Futuro

Maria Netto, diretora-executiva do Instituto do Clima e Ciência (ICS), e Paulo Artaxo, cientista do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) da ONU, concordam que o Brasil ainda não está preparado para enfrentar o aumento da frequência e intensidade de eventos climáticos intensos.

Netto sugere a necessidade de uma política integral para promover maior resiliência e resposta a esses episódios climáticos. É fundamental que as políticas e ações sejam direcionadas para mitigar os impactos ambientais e proteger a saúde e o bem-estar da população, preparando-se para um futuro onde fenômenos climáticos intensos serão cada vez mais comuns.

Cuidados Essenciais Durante Ondas de Calor Extremas

Com a previsão de ondas de calor mais intensas e frequentes em 2024, é crucial adotar medidas preventivas para minimizar os riscos à saúde. O calor extremo pode provocar desidratação, insolação e agravar condições médicas preexistentes. Aqui estão algumas dicas importantes para se proteger durante estas ondas de calor:

Hidratação Constante: Beba bastante água ao longo do dia, mesmo que não sinta sede. A hidratação é vital para manter o corpo resfriado e funcionando corretamente.

Evite o Sol do Meio-Dia: Tente permanecer em ambientes frescos e à sombra, especialmente durante as horas mais quentes do dia, geralmente entre 10h e 16h.

Roupas Leves e Protetoras: Use roupas leves, folgadas e de cores claras. Chapéus e óculos de sol também são acessórios úteis para proteção contra o sol.

Use Protetor Solar: Aplique protetor solar com alto fator de proteção UV, reaplicando-o conforme necessário, especialmente se você estiver suando ou nadando.

Alimentação Leve: Prefira alimentos leves e evite comidas pesadas e gordurosas. As frutas e vegetais, ricos em água, são excelentes opções.

Cuidado com Exercícios Físicos: Evite atividades físicas intensas em ambientes externos durante as horas mais quentes do dia.

Atenção com Crianças e Idosos: Grupos vulneráveis, como crianças e idosos, necessitam de cuidados especiais, pois são mais suscetíveis aos efeitos do calor.

Ventilação Adequada: Mantenha sua casa ventilada para reduzir o acúmulo de calor. Se possível, use ar-condicionado ou ventiladores durante os períodos mais quentes.

Esteja Atento aos Sinais de Alerta: Conheça os sinais de problemas relacionados ao calor, como tonturas, fraqueza, confusão e cãibras musculares. Em caso de sintomas, procure ajuda médica imediatamente.

Essas medidas preventivas são essenciais para se manter seguro e saudável durante as ondas de calor. É importante estar atento às previsões do tempo e aos avisos das autoridades de saúde para estar sempre preparado para as condições climáticas extremas.

