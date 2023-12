Os tênis dos anos 80 fizeram sucesso estrondoso; o que aconteceu com as marcas?

Quem viveu a efervescência dos anos 1980 dificilmente esqueceria a moda e estilo da época. As cores vibrantes, os designs ousados e os tênis estavam no epicentro desse momento. Modelos nacionais como Kichute, Bamba, Rainha e Montreal eram os favoritos de uma geração que respirava inovação. As marcas nacionais de tênis alcançaram um prestígio nunca antes visto no mercado. Mas, onde estão essas marcas agora?

As velhas marcas clássicas dominavam o mercado, e a explosão de cores vibrantes completava o visual ousado e inesquecível da década. (Foto divulgação)

Marcas de tênis dos anos 80

Confira:

Desbravando Caminhos: Conga e Rainha

A Conga, marca pertencente à Alpargatas, deixou uma marca indelével na indústria de calçados. Embora a Conga tenha perdido terreno para as marcas estrangeiras nos anos 90, continua presente no cenário calçadista. Hoje, Conga não é mais uma marca, mas sim um modelo de sapato utilizado por empresas como Arezzo, Anacapri e Mr. Cat.

Já a Rainha, marca focada em calçados esportivos, despontou em 1934 e ganhou ainda mais destaque quando foi adquirida pela Alpargatas em 1978. Mesmo após ser comprada pela BR Sports em 2015, a Rainha mantém sua presença tanto em lojas físicas em São Paulo e Minas Gerais quanto nas vendas online.

Ressurgindo das Cinzas: Kichute e Bamba

A Kichute, lançada em 1970, vivenciou momentos de glória nos anos 70 e 80 mas desapareceu na década de 2000. No entanto, em 2022, surgem promessas do Grupo Alexandria de reviver a Kichute como uma marca digital, acendendo uma luz nostálgica para os fiéis consumidores da marca, embora os produtos ainda não tenham sido lançados.

O Bamba, criando inspirado nos clássicos All Star americanos, foi descontinuado nos anos 90 mas voltou no começo dos anos 2000 na onda retrô. Em um movimento semelhante ao da Kichute, a empresa anunciou planos para o ressurgimento do Bamba. No entanto, a expectativa ainda aguarda realidade.

Perspectivas para Marcas de Tênis dos Anos 80

A história dessas marcas é uma cápsula do tempo, trazendo à tona memórias de uma época de ousadia e liberdade. Mesmo enfrentando desafios, essas marcas conseguiram deixar seu legado na história da moda brasileira.

Enquanto algumas marcas conseguiram se reinventar e adaptar ao novo cenário, outras ainda estão em processo de ressurgimento, esperando para revolucionar uma nova geração. Como a moda é cíclica, não surpreenderia se esses ícones dos anos 80 voltassem a calçar nossos pés, trazendo um toque de nostalgia e cor ao futuro.

O Retorno das Cores: As Principais Tendências dos Anos 80

Os anos 80 foram marcados por uma explosão de cores e estilos que impactaram o mundo da moda. Essa década certamente deixou seu rastro na história, dando origem a tendências que foram marcantes e outras que ainda influenciam a forma como vestimos hoje.

A estética dos anos 80 foi dominada pelas roupas de ginástica e esporte, que passaram a ser usadas também no dia a dia. As calças de moletom e os agasalhos esportivos tornaram-se peças-chave do guarda-roupa, especialmente quando combinados com outros itens mais elegantes para criar um visual “high-low”.

Além disso, os acessórios desempenharam um papel importantíssimo na moda dos anos 80. Desde os brincos grandes e vistosos, passando pelos cintos de couro preto largo à cintura, até as inevitáveis polainas, os acessórios eram tudo menos discretos.

