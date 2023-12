Gulliver chega ao fim! Relembre os brinquedos que marcaram sua infância

A trajetória da fábrica de brinquedos Gulliver teve início em 1969, em São Caetano do Sul (SP). Para criar o nome da empresa, o fundador Mariano Lavin Ortiz, se inspirou na obra “As Viagens de Gulliver”, de Jonathan Swift, para batizar o empreendimento.

A triste notícia agora é a iminente venda da fábrica em leilão, com valor inicial de R$ 74,8 milhões destinado ao pagamento de credores. A seguir, continue lendo e veja brinquedos icônicos da marca.

Fábrica da Gulliver: relembre brinquedos de sucesso dos Anos 70/80/ Foto: Envato

Gulliver: relembre brinquedos icônicos da marca

Rapidamente, a empresa se destacou no país. Um de seus maiores êxitos foi o Xadrez do Mequinho, com 150.000 unidades vendidas no primeiro ano e torneios em clubes envolvendo 10.000 participantes.

Outro destaque foi o Big Frota, além da Caneta Maluca, ambos competidores notáveis da rival Estrela.

Atualmente, os brinquedos em alta incluem A Fazenda, Action Forces, Ben 10, Botão Cristal, Botão Oficial, Futebol Clube, Futebol Total, Grils, Hello Kitty, Batman, Homem-Aranha, Disney/Pixar, SOS Comandos e Far West Story.

Gulliver vai à leilão: entenda a situação

Desde 2017, a empresa está em recuperação judicial, forçando o leilão de seus dois galpões industriais. Confira abaixo os brinquedos que marcaram época e permanecem na memória de muitos. A seguir, relembre os principais brinquedos da marca:

Forte Apache

Um dos primeiros sucessos da década de 70, encantando as crianças da época, permitindo batalhas imaginárias entre cowboys e indígenas.



Soldadinhos

Os brinquedos da Gulliver sempre cativaram meninos e meninas. Um campeão de vendas foi o “Soldadinhos”, agora conhecido como “Forças Armadas”.



Super Heróis

A coleção Super Heróis Gulliver conquistou fãs dos icônicos Batman, Robin, Homem-Aranha, Capitão América e outros.



Fazendinha da Alegria

Nos anos 80, o sucesso veio com a Fazendinha da Alegria, repleta de miniaturas de animais e elementos típicos de uma fazenda.



Big Frota

Uma nova forma de diversão para os aficionados por carrinhos de brinquedo, com caminhões e máquinas variadas.



Caneta Maluca

Em 1984, a Gulliver lançou a Caneta Maluca, um aquaplay portátil com funcionalidades de caneta, em diversos modelos de cores e temas.



Jogo de Xadrez do Mequinho

Um marco da Gulliver, com 150.000 jogos vendidos no primeiro ano e torneios com até 10.000 participantes em clubes paulistanos.



Futebol de Botão

Os jogos de Futebol de Botão da Gulliver, presentes desde os anos 70, ainda encantam e geram grandes campeonatos entre os jovens.

Brinquedos são essenciais no desenvolvimento infantil

Os brinquedos desempenham um papel fundamental no desenvolvimento infantil, oferecendo muito mais do que simples entretenimento.

Ao brincar, as crianças exploram, experimentam e aprendem de maneira natural e intuitiva. Essas experiências lúdicas são cruciais para o desenvolvimento cognitivo, emocional, social e físico dos pequenos.

No aspecto cognitivo, os brinquedos estimulam a criatividade, a imaginação e o raciocínio lógico, proporcionando um ambiente onde as crianças podem inventar histórias, solucionar problemas e aprender conceitos complexos de forma prática e divertida.

Além disso, muitos brinquedos são projetados para desenvolver habilidades motoras, coordenação e destreza, auxiliando no desenvolvimento físico e na compreensão do espaço.

No âmbito emocional, os brinquedos permitem que as crianças expressem emoções, entendam limites, aprendam a lidar com frustrações e desenvolvam habilidades de resolução de conflitos.

Estes momentos de brincadeira também são fundamentais para a construção de relações sociais, já que interagir com outros pequenos durante as brincadeiras promove a cooperação, a empatia e o compartilhamento.

Os brinquedos funcionam como ferramentas essenciais para a construção da identidade e da autoestima infantil, oferecendo oportunidades para as crianças explorarem diferentes papéis, experimentarem o mundo ao seu redor e construírem uma compreensão mais profunda de si mesmas e do ambiente que as cerca.

Assim, o brincar não é apenas uma atividade, mas um processo fundamental para o crescimento e o desenvolvimento integral das crianças.

