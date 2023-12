Vítima receberá bolada de 3 bancos após cair no golpe do WhatsApp

Em uma notícia que está gerando grande repercussão, três bancos foram condenados a pagar indenizações por danos material e moral a uma mulher que perdeu mais de R$ 20 mil em um golpe aplicado pelo WhatsApp. O golpe ocorreu em agosto de 2022 e a vítima, acreditando erroneamente que estava ajudando um familiar, realizou diversas transferências via Pix para a pessoa que lhe aplicava o golpe. Confira o desenrolar da história.

Infelizmente, este tipo de crime tem se tornado cada vez mais comuns, por isso, a informação e a atenção constante são as principais armas contra esses golpistas.

Golpe do WhatsApp: a decisão da justiça

A decisiva sentença foi proferida pelo juiz Rodrigo Moraes Lamounier Parreiras, do Juizado Especial Cível de Belo Horizonte e confirmada pela Turma Recursal da Capital mineira. Além do ressarcimento total do valor que foi surrupiado no golpe, a vítima ainda receberá R$ 8 mil por danos morais.

Segundo a mulher, o prejuízo financeiro que sofreu foi consequência direta de uma falha na segurança dos três bancos. Ela argumenta que eles permitiram a abertura e a manutenção das contas correntes que foram usadas pelos fraudadores para realizar transferências ilegais e pagamentos.

A reação dos bancos e da vítima

Ao tomar conhecimento que foi vítima de um golpe, a mulher não hesitou em formalizar uma reclamação na Delegacia Especializada de Combate à Corrupção e às Fraudes. O banco no qual ela normalmente movimenta sua conta, no entanto, não foi incluído na ação.

Dois dos bancos envolvidos admitiram a falha de segurança e confirmaram que as contas eram de fato usadas por golpistas. Eles restituíram parcialmente a quantia que havia sido subtraída da vítima. A terceira instituição financeira, porém, se limitou a afirmar que não possuía responsabilidade pelo ocorrido.

O papel dos bancos na prevenção de fraudes

Ao analisar o processo, o juiz Rodrigo Parreiras destacou o papel ativo que as instituições financeiras desempenharam ao facilitar o golpe. Segundo ele, os bancos contribuíram ativamente para a fraude ao permitirem a abertura das contas recebedoras das transferências sem realizarem uma verificação adequada da idoneidade dos correntistas e das documentações no ato da contratação virtual.

Com base nesse argumento, o juiz decidiu em favor da vítima e concluiu que ela tem direito a reaver as quantias que foram transferidas fraudulentamente. Vale ressaltar que ainda cabe recurso contra a decisão.

A identidade dos bancos envolvidos não foi divulgada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). Este caso serve como um exemplo contundente de que as instituições financeiras têm uma grande responsabilidade em evitar fraudes e proteger seus clientes de golpes.

Como se prevenir contra fraudes e golpes no WhatsApp?

Ficar atento e tomar algumas precauções básicas pode ajudar muito a se prevenir contra esses tipos de fraudes. Seguem algumas recomendações:

Desconfie de Pedidos de Dinheiro: Sempre que receber uma mensagem inusitada pedindo dinheiro, mesmo que seja de alguém que você conhece, procure confirmar de outra forma se essa pessoa realmente fez o pedido. Um simples telefonema pode evitar um grande prejuízo.

Ative a Verificação em 2 Etapas: A verificação em dois passos é um recurso de segurança adicional que ajuda a proteger sua conta caso alguém tente configurar o WhatsApp com seu número de telefone. Isso fará com que qualquer tentativa de verificação do seu número no WhatsApp seja acompanhada de um PIN de seis dígitos criado por você.

Não Compartilhe Dados Pessoais e Bancários: Nunca compartilhe seus dados bancários ou pessoais por mensagens de texto ou pela internet, e muito menos por WhatsApp. Estas informações são extremamente sensíveis e podem ser usadas de maneira fraudulenta.

Mantenha seus Apps Atualizados: Manter o seu aplicativo do WhatsApp, assim como os demais, atualizados garante que você tenha as últimas melhorias e atualizações de segurança.

Lembrar destas dicas e aplicá-las no dia a dia pode ajudar a evitar cair em golpes via WhatsApp. Infelizmente, este tipo de crime tem se tornado cada vez mais comuns, por isso, a informação e a atenção constante são as principais armas contra esses golpistas.

