Caixa e BB pagam R$ 1.320 pela última vez; seu CPF está na lista?

A Caixa Econômica Federal, bem como o Banco do Brasil, estipularam o prazo limite para pagar a última parcela de R$ 1.320 de 2023 aos trabalhadores. Trata-se de um valor de abono que ficou para trás e centenas de milhares de brasileiros ainda não sacaram.

Você já verificou sua conta recentemente? Um saque “surpresa” pode estar aguardando por você, e atenção, o prazo vai até o dia 28 deste mês! Estamos falando do PIS/Pasep 2023, referente ao ano-base 2021, com um valor que pode chegar a ser de um salário mínimo.

O que é o abono da Caixa e do BB

O PIS (Programa de Integração Social) e o PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) são fundos criados pelo governo federal brasileiro com o objetivo de integrar o empregado do setor privado e o servidor público com o desenvolvimento das empresas e órgãos públicos, respectivamente.

Eles têm funções semelhantes, mas o PIS é administrado pela Caixa Econômica Federal e se aplica a trabalhadores de empresas privadas, enquanto o PASEP, administrado pelo Banco do Brasil, é destinado aos funcionários públicos.

Cada trabalhador possui uma conta individual onde são depositadas as cotas, que são valores relacionados a esses programas. Normalmente, os depósitos são proporcionais ao salário e ao tempo de serviço do trabalhador.

Os benefícios desses programas incluem o abono salarial na Caixa e no BB, um pagamento anual para trabalhadores que atendem a certos critérios, e a participação nos lucros ou resultados das empresas ou órgãos públicos. Com a Reforma da Previdência em 2019, apenas o abono anual se manteve, o rendimento das contas individuais e a quota-reserva foram extintos.

Mais de meio milhão de trabalhadores não sacaram

As informações do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Caixa e BB são claras: mais de 540 mil trabalhadores ainda não sacaram o PIS/Pasep 2023, sendo 153.567 do PIS e 387.325 do Pasep. Se você teve emprego formal em 2021, pode fazer parte desse grupo e ter um dinheiro extra para sacar!

Os pagamentos começaram em fevereiro e findaram em julho deste ano e são direcionados a quem teve remuneração o ano passado inferior a dois salários mínimos e, ao mesmo tempo, trabalhou ao menos 30 dias durante o ano-base.

Como identificar se tenho direito?

Para encontrar seu possível PIS/Pasep 2023, lembre-se de que o registro no Fundo de Participação PIS/Pasep ou no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) deve ser de pelo menos cinco anos.

Se você faz parte da legião de trabalhadores do setor privado, ou seja, está sob a batuta da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), o PIS é o seu benefício, administrado pela Caixa Econômica Federal. Agora, se você é servidor público ou empregado em empresas públicas ou de economia mista, o Pasep, gerenciado pelo Banco do Brasil, está a sua espera.

Atenção ao valor do abono na Caixa e no BB

Vamos falar dos valores envolvidos! O abono do PIS/Pasep é pago anualmente e seu valor máximo é equivalente ao salário mínimo atual. Assim, quem recebeu até maio teve direito a R$ 1.302. Após maio, o valor passou a ser de R$ 1.320, seguindo o novo salário mínimo.

E atenção, esse valor máximo só é concedido a quem trabalhou os 12 meses de 2021. Se você trabalhou por menos tempo, receberá uma quantia proporcional.

Saque esta semana

Corre que ainda está em tempo! O saque do PIS/Pasep 2023 pode ser realizado até 28 de dezembro nas agências responsáveis ou via plataformas digitais. Depois dessa data, será necessário solicitar o resgate dos valores à entidade competente. Ah, e não se preocupe, o dinheiro não desaparece, o abono salarial fica disponível por até cinco anos.

Recapitulando: para saber se você tem algum valor a sacar, basta acessar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital no portal gov.br ou telefonar para o número 158. Consulte também os canais da Caixa e do BB.

Portanto, confira seus direitos e não deixe de sacar o que é seu por lei! Aproveite essa notícia e compartilhe com seus colegas de trabalho, amigos e família. Quem sabe eles também não têm um “presente surpresa” à espera?