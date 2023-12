Folga confirmada! 2024 ganha novo feriado nacional

O Brasil acaba de ganhar um novo feriado nacional a partir de 2024, uma data significativa que celebra uma parte crucial da história e cultura do país. O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o projeto de lei que declara o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra como feriado em todo o país, a ser observado em 20 de novembro.

Esta data, que já é feriado em vários estados e cidades, remete ao marco da morte de Zumbi dos Palmares, líder do quilombo dos Palmares, e simboliza a resistência contra a escravização negra no Brasil. Esta medida representa um passo importante na valorização e reconhecimento da contribuição afro-brasileira para a sociedade e cultura nacionais.

O Significado do Novo Feriado

Celebrada em 20 de novembro, a data é uma homenagem a Zumbi dos Palmares, um ícone da resistência negra contra a escravização durante o período colonial no Brasil. A data já era considerada feriado em estados como Mato Grosso, Rio de Janeiro, Alagoas, Amazonas, Amapá e São Paulo, além de mais de 1.200 cidades por meio de leis municipais e estaduais.

Com a sanção presidencial, a partir de 2024, o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra será observado em todo o território nacional. Este feriado não só promove a reflexão sobre a história e cultura afro-brasileira, mas também reafirma o compromisso do país com a igualdade e a justiça social.

Quem foi Zumbi dos Palmares?

Zumbi dos Palmares é uma das figuras mais emblemáticas da história brasileira, simbolizando a luta pela liberdade e a resistência contra a opressão. Nascido livre em 1655, em um dos quilombos de Palmares – comunidades formadas por escravos fugidos e localizadas na Serra da Barriga, na atual região de Alagoas – Zumbi se tornou um símbolo de resistência e luta contra a escravidão no Brasil colonial.

Capturado e entregue a um missionário português quando ainda era criança, Zumbi foi batizado Francisco, aprendeu português e latim, e recebeu instrução religiosa. No entanto, aos 15 anos, ele retornou ao Quilombo dos Palmares, rejeitando a vida imposta pelos colonizadores e escolhendo lutar pela liberdade de seu povo.

Como líder do Quilombo dos Palmares, Zumbi destacou-se por sua habilidade estratégica e coragem inabalável. Sob sua liderança, Palmares resistiu por décadas contra as constantes expedições militares enviadas para destruir a comunidade. Zumbi lutou bravamente para defender a liberdade e a autodeterminação dos quilombolas, tornando-se um herói e símbolo da resistência negra no Brasil.

Em 1695, após anos de conflitos e resistência, Zumbi foi traído e capturado pelas forças coloniais, sendo morto em 20 de novembro daquele ano. Sua morte, no entanto, não representou o fim de seu legado. Zumbi dos Palmares continua sendo um ícone da luta pela justiça e igualdade, inspirando gerações e mantendo viva a memória da resistência negra na história brasileira.

Impacto do Feriado no Calendário Nacional

Com a inclusão do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra no calendário de feriados nacionais, 2024 terá 13 feriados nacionais ou pontos facultativos. Essa mudança no calendário proporciona uma oportunidade para que brasileiros de todas as regiões reflitam sobre a diversidade cultural do país e reconheçam a importância da história afro-brasileira.

Além disso, as escolas brasileiras, desde 2003, incluem o ensino de história e cultura afro-brasileira em seus currículos, fortalecendo a educação e o entendimento sobre esses aspectos vitais da sociedade brasileira.

A instituição do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra como feriado nacional é um marco significativo na história brasileira. Esta decisão é um reconhecimento da luta e da resistência do povo afro-brasileiro e um passo em direção a uma maior conscientização e valorização da diversidade cultural e histórica do Brasil. O novo feriado é uma oportunidade para celebrar, refletir e aprender mais sobre a rica tapeçaria cultural que constitui a nação brasileira. E você, como planeja reconhecer e celebrar este novo feriado nacional? Compartilhe suas ideias e planos nos comentários!

