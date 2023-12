2024 terá menos feriados que o normal? Confira o calendário

Olá, leitores! Se você já está planejando suas férias para o próximo ano e se perguntando “2024 terá menos feriados?”, está no lugar certo. Hoje, faremos uma análise minuciosa do calendário de feriados de 2024. Prepare-se para marcar sua agenda e fazer planos!

Dizem que a vida é como um jogo. Em alguns momentos, temos os finais de semana e feriados como check-points, breves pausas para recarregar as energias antes de seguir para próximas missões. Agora, entender como serão esses momentos estratégicos em 2024 será nosso objetivo. Vamos a isso?

É preciso se atentar aos feriados de 2024 para programar suas possíveis folgas. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

Feriados de 2024, Confira Possíveis Folgas

A “confraternização universal” irá começar na segunda-feira, 1º de janeiro, dando um sabor especial àquele tempinho extra, longe do trabalho ou escola. Agora, nem todos os heróis usam capas, e a próxima parada, a Sexta-Feira Santa, cairá no dia 29 de março, uma sexta-feira!

Mas, o que é um jogo sem controvérsias? O herói de nossa Independência, Tiradentes, terá seu dia comemorado em um domingo, 21 de abril. Também teremos outros feriados em dias de descanso rotineiro, como Dia do Trabalho, no dia 1º de maio (quarta-feira), Dia de Nossa Senhora Aparecida, no dia 12 de outubro (sábado) e Dia de Finados, em 2 de novembro (sábado).

Para completar, a Proclamação da República será celebrada na sexta-feira, 15 de novembro. E, apropriadamente, o Natal proporcionará uma pausa no meio da semana, caindo na quarta-feira, 25 de dezembro.

Pontos Facultativos em 2024

Em todo bom jogo, existem bônus, e os pontos facultativos são as “moedas extras” do nosso “jogo da vida real”. Começaremos com o Carnaval, que oferecerá uma sequência de descanso do dia 12 ao dia 14 de fevereiro. Sim, você leu certo! Segunda, terça e metade da quarta-feira!

O Corpus Christi surge como um solitário salvador de uma jornada de trabalho tediosa no dia 30 de maio, uma quinta-feira. No fim do ano, os servidores públicos terão a chance de um “respiro extra” no dia 28 de outubro, segunda-feira, devido ao Dia do Servidor Público.

Como mencionamos anteriormente, alguns feriados caíram no fim de semana. Isso pode dar a impressão de que temos menos dias de descanso em 2024. Entretanto, seja no console do seu videogame ou na vida real, saber como aproveitar o que temos é a chave para a vitória.

Trabalho no Feriado, e Agora?

Trabalhar em um feriado é um tema que suscita questões importantes relativas aos direitos dos trabalhadores. No Brasil, a Constituição Federal, a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e outras legislações esparsas garantem direitos adicionais ou especiais ao trabalhador que presta serviço em um dia considerado feriado. A necessidade ou a escolha de trabalhar nesses dias pode variar dependendo do setor e das necessidades específicas do emprego, mas, em todos os casos, os direitos dos trabalhadores devem ser respeitados e garantidos.

Em linhas gerais, um dos direitos básicos é a remuneração adicional pelo trabalho em feriados. A CLT determina que, se o empregado trabalhar em um feriado, sem a compensação devido com folga em outro dia, deverá receber em dobro pela jornada laborada, salvo se o empregador determinar outro dia de folga. Afinal, o descanso também é um direito do trabalhador, uma vez que contribui para a sua saúde física e mental, essencial para o bom desempenho das suas funções.

No entanto, vale salientar que essa regra pode variar dependendo da natureza do trabalho e do setor em que o trabalhador está inserido. Alguns acordos coletivos ou contratos individuais de trabalho podem prever condições diferentes.

