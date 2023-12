Lista: carros isentos de pagar IPVA em 2024 existem; saiba quais

O começo de cada ano traz consigo uma lista de obrigações fiscais aos cidadãos, incluindo o pagamento do IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Embora não haja como fugir dessa responsabilidade, há, na verdade, algumas exceções. É isso mesmo, existem veículos que são isentos do pagamento do IPVA no ano de 2024. Se você acredita que esse pode ser o seu caso ou se simplesmente tem curiosidade sobre o assunto, continue conosco, iremos esclarecer tudo!

O IPVA e as implicações do não pagamento

Para começar, é importante entender o que é o IPVA. O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é uma tributação obrigatória que incide anualmente sobre a propriedade de veículos. O não pagamento deste imposto pode acarretar em multas e até mesmo na apreensão do veículo. Portanto, é importante estar atento a prazos e formas de pagamento para que esses prejuízos sejam evitados.

O IPVA é um imposto estadual e a sua arrecadação é destinada tanto ao estado quanto ao município onde o veículo está registrado. A alíquota do IPVA varia de estado para estado e leva em consideração fatores como o tipo, o valor e o ano de fabricação do veículo.

Mas quais são as consequências de não pagar o IPVA? Sem dúvida, há algumas complicações sérias. Atrasar ou não pagar o IPVA pode resultar em problemas como multas, juros, inscrição em dívida ativa, protesto em cartório e até apreensão do veículo. Portanto, é preciso estar atento para não perder o prazo de pagamento.

Lista dos veículos isentos de IPVA em 2024

Porém, uma boa notícia é que alguns veículos são isentos do pagamento do IPVA. Isso acontece com carros que se encaixam em determinadas categorias e as regras variam de estado para estado. Segundo o portal FDR, a isenção do IPVA no ano de 2024 se aplica aos seguintes veículos:

Veículos fabricados há mais de 10 anos: Amapá, Rio Grande do Norte e Roraima; Veículos fabricados há mais de 15 anos: Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia e Sergipe; Veículos fabricados há mais de 18 anos: Mato Grosso; Veículos fabricados há mais de 20 anos: Acre, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul; Veículos fabricados há mais de 30 anos: Santa Catarina e Tocantins; Veículos fabricados até 31/12/2002: Alagoas; Veículos com placa preta: Minas Gerais.

Além disso, alguns profissionais também estão isentos do pagamento do IPVA em 2024. Entre eles, taxistas e mototaxistas; condutores de vans escolares; donos de equipamentos agrícolas; e motoristas de veículos voltados aos diplomatas estão livres dessa tributação.

No entanto, apesar dessas exceções, lembre-se: o IPVA é fundamental para o financiamento de serviços públicos e para a manutenção da qualidade das vias públicas. Portanto, se você não se encaixa nas categorias acima, já sabe: organize-se para pagar o IPVA em 2024, contribuindo para um trânsito melhor para todos!

