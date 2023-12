Cuidado! Esta é a MULTA que mais pega os motoristas no Ano Novo

As festividades de fim de ano trazem consigo a necessidade de deslocamento para muitas pessoas, seja para visitar a família, para passar a virada em outra cidade, ou simplesmente aproveitar as férias. Com isso, cresce também o número de infrações de trânsito e uma delas fica em evidência. Prepare-se: vamos te revelar qual é a multa mais aplicada aos motoristas durante o Ano Novo e como evitá-la.

Vale lembrar que durante as festas de fim de ano a fiscalização de trânsito é redobrada. Blitzes, radares e câmeras de monitoramento trabalham a todo vapor para identificar e punir os infratores. (Foto divulgação)

Esta é a MULTA que mais pega os motoristas

Com a ansiedade de chegar ao destino, um problema se destaca: o excesso de velocidade. Esta infração, que parece trivial para algumas pessoas, é a líder de multas nesse período. Entretanto, o perigo extrapola a esfera financeira, ameaçando a segurança de todos envolvidos. Surge então a questão: O que podemos fazer para reverter esse quadro e tornar nossas viagens mais tranquilas?

Sendo assim, a infração mais cometida durante o fim de ano é o excesso de velocidade superior à máxima permitida em até 20%. Mais que simples números, essa ação indevida, classificada como infração média, pode acarretar multa de R$130,16 e a perda de 4 pontos na carteira. Portanto, pesa não só no bolso, como também na consciência, uma vez que a segurança de todos nas rodovias está em jogo.

É essencial repensar nossa postura ao volante, sempre priorizando a defensiva. Afinal, um segundo pode fazer toda a diferença na prevenção de um acidente.

Infrações mais cometidas ao final do ano

Além do excesso de velocidade, outras infrações costumam ser frequentemente cometidas pelos motoristas durante o final de ano. É importante conhecer e entender cada uma delas, para garantir um tráfego seguro e evitar surpresas indesejáveis. Vamos a elas:

Não usar o cinto de segurança: o uso do cinto de segurança é obrigatório em todas as vias brasileiras, tanto para o motorista quanto para os passageiros. Dirigir sem o cinto ou permitir que passageiros não o utilizem é uma infração grave; Dirigir sob o efeito de álcool: a legislação de trânsito brasileira é rígida quanto a condução sob influência de álcool. Essa infração é classificada como gravíssima, podendo gerar multa, suspensão ou cassação da carteira de habilitação e, nos casos mais graves, detenção; Ultrapassagens irregulares: ultrapassagens em locais proibidos ou de maneira imprudente também estão entre as infrações mais registradas. Representam um grande risco de acidentes e podem gerar multas de valor elevado e perda de pontos na carteira; Uso de celular ao volante: o uso de aparelhos celulares durante a condução é proibido e gera multa e pontos na habilitação. Além disso, aumenta significativamente os riscos de acidentes; Estacionamento irregular: estacionar em locais proibidos ou especiais, como vagas reservadas para deficientes ou idosos, também gera multas e pontos na carteira de habilitação; Desrespeito ao sinal vermelho ou parada obrigatória: avançar o sinal vermelho ou não parar em um local de parada obrigatória são consideradas infrações graves, pois aumentam o risco de acidentes graves.

Assim, conhecer essas infrações e evitar a prática delas é fundamental para garantir a segurança nas estradas e evitar multas e penalidades. Observar e respeitar as regras de trânsito contribui para um final de ano mais tranquilo e feliz para todos.

Caminhos para uma condução segura

Os especialistas são unânimes quanto à importância de uma condução segura. Roberson Alvarenga, CEO da Help Multas, por exemplo, advoga pela prudência e atenção ao volante. Isso significa, no mínimo, respeitar os limites de velocidade e as normas de trânsito, utilizar o cinto de segurança em todas as viagens, independente da distância, e respeitar a sinalização.

Além disso, é crucial a cautela nas ultrapassagens e o comprometimento em não dirigir após o consumo de bebidas alcoólicas. Em síntese, para evitar prejuízos à vida e ao bolso, cada condutor deve fazer a sua parte, contribuindo assim para um trânsito mais seguro e humano.

