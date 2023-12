O que você ganha se pedir demissão em 2024 com as novas regras

Em 2024, pedir demissão pode ser uma decisão carregada de incertezas e perguntas, especialmente com as novas regras entrando em vigor. Você está pensando em mudar de emprego ou procurando novos horizontes profissionais? Entenda o que você pode ganhar (ou perder) ao tomar essa decisão este ano.

Seu Direito ao FGTS

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um benefício trabalhista fundamental no Brasil, criado com o intuito de proteger o trabalhador demitido sem justa causa. Instituído pela Lei nº 5.107 de 1966, o FGTS consiste em depósitos mensais realizados pelos empregadores em contas abertas na Caixa Econômica Federal em nome dos seus empregados.

Estes depósitos correspondem a 8% do salário de cada funcionário. O FGTS serve como uma espécie de poupança forçada, que pode ser de grande auxílio em momentos de necessidade, como na demissão sem justa causa, na aquisição da casa própria ou em situações de emergência nacional, como doenças graves.

Condições para o Saque do FGTS Antes das Mudanças de 2024

Antes das mudanças implementadas em 2024, as condições para o saque do FGTS eram mais restritas. Os trabalhadores só poderiam sacar o total acumulado em algumas situações específicas: demissão sem justa causa, término do contrato de trabalho por prazo determinado, aposentadoria, fechamento da empresa, necessidade pessoal, urgente e grave decorrente de desastre natural, diagnóstico de câncer (do trabalhador ou dependente), HIV/AIDS do trabalhador ou dependente, e ao completar 70 anos.

Além disso, era permitido o uso do FGTS para a compra da casa própria, amortização ou liquidação de dívida habitacional e pagamento de parte das prestações de financiamento imobiliário.

Novas Regras em 2024 para Demissão

As novas regulamentações de 2024 trouxeram mudanças significativas em relação ao acesso ao FGTS. Agora, ao pedir demissão, você pode ter o direito de sacar uma porcentagem do seu FGTS acumulado. Esta mudança visa oferecer maior flexibilidade e apoio financeiro para aqueles que optam por deixar seu emprego.

Além do FGTS, é importante considerar outros aspectos financeiros ao pedir demissão. Isso inclui a perda de benefícios como o seguro-desemprego. Planejamento e compreensão dos seus direitos são essenciais para fazer uma transição suave para a próxima etapa da sua carreira.

Preparando-se para uma Mudança de Carreira

Antes de tomar a decisão de pedir demissão, avalie sua situação financeira e as oportunidades de carreira disponíveis. Garanta que você tenha um plano sólido para a transição, seja procurando um novo emprego ou investindo em qualificação profissional.

Pedir demissão em 2024 com as novas regras pode oferecer algumas vantagens, especialmente com a mudança no acesso ao FGTS. No entanto, é uma decisão que deve ser tomada com cuidado e planejamento. Avalie suas opções, direitos e prepare-se para dar o próximo passo com confiança em sua jornada profissional.

