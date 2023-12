Carros que você só pode comprar se ganhar na Mega da Virada

A sorte bateu à sua porta exatamente no dia 1º de janeiro de 2023 e você se tornou o mais novo milionário do Brasil! Agora, com os surpreendentes R$ 570 milhões em mãos, do prêmio da Mega da Virada, não tem como não sonhar alto, não é mesmo? Certamente, um desses sonhos deve ser um carro zero quilômetro. Então continue a leitura e confira quais são as quatro joias sobre rodas que separamos para você!

O Camaro Collection é uma edição especialíssima da Chevrolet que desembarca em terras brasileiras limitada a 125 unidades. (Foto divulgação)

Ganhou na Mega da Virada? Prepare-se para começar a corrida

A nossa lista começa acelerada com o Camaro Collection. Um Chevrolet que merece atenção, tanto pela sua exclusividade quanto pela performance.

Camaro Collection

Um sonho de consumo: O Camaro Collection é uma edição especialíssima da Chevrolet que desembarca em terras brasileiras limitada a 125 unidades. E, se essa exclusividade já não fosse o suficiente, o lançamento começa logo após a virada do ano, prometendo incendiar a indústria automotiva.

Equipado com um motor 6.2 V8, o Camaro Collection entrega 461 cavalos de potência e 62,9 kgfm de torque, proporcionando uma experiência notável na pista. Além disso, o veículo atinge 100 km/h em apenas 4,2 segundos e tem velocidade máxima formidável de 290 km/h.

Cadillac Escalade

De cara para o luxo: Conheça o Cadillac Escalade:Já imaginou passear por aí com um SUV de luxo? O Cadillac Escalade permite essa experiência e pode ser seu com menos de 1% do prêmio da Mega da Virada. Avaliado em aproximadamente R$ 2 milhões, esse veículo combina força, conforto e requinte.

Com um motor robusto de 406 cavalos, o Escalade acelera de 0 a 100 km/h em 6,2 segundos e atinge uma velocidade máxima de 242 km/h. Além de sua potência, o veículo é perfeito para a família, possuindo sete aconchegantes assentos.

KIA EV9

Rumo ao futuro: KIA EV9. O KIA EV9 é mais uma opção com sete lugares e destaca-se pela sua capacidade elétrica. O modelo o ferece 203 cv de potência e 35,7 kgfm de torque e conta com uma bateria de 99,8 kWh, permitindo uma autonomia de cerca de 563 km.

A KIA planeja lançar o EV9 no Brasil no segundo semestre de 2024, e o preço estimado é de R$ 300 mil – valor que pode variar devido às taxas de importação sobre carros elétricos.

ORA 03

Vamos falar de eficiência? ORA 03. O ORA 03 SKIN é um modelo 100% elétrico e esbanja desempenho e eficiência, com 171 cv de potência e 250Nm de torque. Seu destaque é a bateria de 48 kWh que carrega de 30% a 80% em 30 minutos.

Se você está em dúvida, vale conferir a ferramenta de comparação de veículos do Garagem360, que traz dados importantes sobre suspensão, transmissão, rodas e pneus, auxiliando na escolha certa para você. Assim, poderá tomar uma decisão assertiva e usufruir da melhor experiência que o prêmio da Mega da Virada pode proporcionar. Boas compras!

