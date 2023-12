Fatos estranhos e curiosos sobre a Mega da Virada; duvido que você conhece

Com menos de 15 dias para o sorteio da Mega da Virada, um clima de euforia e expectativa envolve os apostadores. A Mega da Virada, promovida anualmente pela Caixa Econômica Federal, pode pagar neste ano cerca de R$ 570 milhões – um valor sem precedentes que supera o recorde estabelecido no sorteio anterior.

Se essa informação já parece impressionante por si só, prepare-se para descobrir alguns fatos curiosos e até estranhos sobre esse evento que mobiliza milhões de brasileiros todos os anos.

Criada em 1996, a Mega-Sena só teve seu concurso especial de fim de ano iniciado em 2008. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

Fatos e Estatísticas da Mega da Virada

Criada em 1996, a Mega-Sena só teve seu concurso especial de fim de ano iniciado em 2008, com o nome de Mega da Virada. A dinâmica do jogo é simples, porém acerta quem crava a combinação de seis números sorteados. Existe ainda a possibilidade de levar prêmios menores acertando cinco ou quatro números.

Dos dez maiores prêmios já pagos na história, a Mega da Virada foi responsável por oito deles, incluindo o maior prêmio até então: R$ 541.969.966,30, pagos no ano passado.

Para os que estão planejando fazer sua aposta, algumas estatísticas podem ser bem interessantes. A dezena número 10 foi a mais sorteadas na Mega da Virada, aparecendo cinco vezes ao longo dos anos. Ainda existem algumas dezenas que nunca foram sorteadas no evento de fim de ano: 07, 08, 09, 13, 19, 21, 26, 28, 39, 44, 48, 54 e 60.

Veja também: Azar ou sorte: estes são os números que nunca saem na Mega Sena

Estados mais Sortudos

Na distribuição de prêmios desta loteria, alguns estados brasileiros têm se mostrado mais favorecidos pela sorte. São Paulo lidera o ranking com 28 premiações, seguido da Bahia (13 vezes), Minas Gerais (12 vezes) e Rio de Janeiro (11 vezes).

Destino da Arrecadação

Uma questão curiosa é: para onde vai todo o dinheiro arrecadado com a Mega da Virada, considerando que nem todo o valor arrecadado vira prêmio? Os dados oficiais mostram que 56,6% do valor é direcionado para a segurança pública, esportes (olímpicos, paraolímpicos e futebol), cultura e seguridade social, além dos 19,13% que mantém a rede de loterias.

Esses fatos mostram que a Mega da Virada vai além de ser um mero concurso de sorte. Trata-se de um evento que movimenta grandes somas de dinheiro, tem influência em diversas áreas da sociedade e, claro, é capaz de mudar a vida de alguém da noite para o dia. Portanto, se você resolver apostar, boa sorte! E lembre-se: o mais importante é se divertir!

Como participar na Mega da Virada?

Participar da Mega da Virada não é nada complicado e é uma experiência que pode ser bastante emocionante. Como todo jogo de loteria, tudo começa com a aquisição do volante – que você pode comprar em qualquer lotérica da Caixa Econômica Federal ou de modo online através do site oficial das Loterias Caixa. No volante, você tem a opção de marcar de 6 a 15 números em um universo de 60 disponíveis. Lembre-se de que quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e, ao mesmo tempo, maior a probabilidade de ganhar.

Depois de fazer a marcação, é só registrar a aposta na lotérica ou no próprio site. No dia do sorteio, fique atento aos resultados! As apostas geralmente se encerram às 14h do dia 31 de dezembro, por isso, não deixe para a última hora. Se você não está muito confiante nas suas habilidades de adivinhação, pode optar pela Surpresinha, onde o sistema escolhe os números por você, ou pela Teimosinha, que repete sua aposta em mais concursos. No mais, é cruzar os dedos e torcer para que a sorte esteja ao seu lado!

Veja também: Evitar ou não? Estes são os números que mais saem na Mega Sena