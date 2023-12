As 10 pessoas que terminam o ano como as MAIS RICAS do mundo

Os bilionários do mundo se destacam por suas incríveis fortunas construídas através do empreendedorismo, inovação e, em alguns casos, negócios herdados que foram amplamente expandidos. Confira a seguir, a lista das dez pessoas mais ricas do mundo a partir de 1º de outubro de 2023.

Os bilionários do mundo se destacam por suas incríveis fortunas construídas através do empreendedorismo. (Foto divulgação)

10 pessoas MAIS RICAS do mundo

Além de possuírem algumas das maiores fortunas do planeta, esses empreendedores também são responsáveis por avanços significativos em várias áreas. De tecnologia a bens de luxo, passando por investimentos inteligentes, as marcas e empresas desses bilionários estão entre as mais reconhecidas e influentes em todo o mundo. Todos eles tiveram um impacto significativo não só na economia, mas também em como vivemos e nos relacionamos com o mundo ao nosso redor.

Mesmo estando no topo da lista dos mais ricos, os nomes aqui apresentados são muito mais do que suas fortunas. Eles são um lembrete do poder da inovação, da tenacidade e da visão empresarial. Cada um desses indivíduos nos mostra que, com a paixão e o esforço certos, é possível mudar o mundo. Cabe a nós aprender com suas jornadas, descobrir a nossa própria paixão e buscar o impacto que desejamos ter no mundo.

Elon Musk

Ocupando o topo da lista está Elon Musk, o icônico CEO da Tesla, SpaceX e da X. Com um patrimônio líquido estimado em US$ 241,8 bilhões. Musk, aos 52 anos, mantém a cidadania dos EUA.

Bernard Arnault e Família

Em segundo lugar, temos Bernard Arnault, magnata francês do setor de luxo. Dono de um patrimônio líquido de US$ 187,9 bilhões, Arnault é responsável pela LVMH, líder mundial em artigos de luxo.

Jeff Bezos

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, ocupa a terceira posição na lista dos mais ricos. Com um patrimônio líquido de US$ 168,9 bilhões, Bezos revolucionou o comércio online e continua sendo um influente líder em tecnologia, mesmo após ter renunciado ao cargo de CEO da Amazon em 2021.

Larry Ellison

Larry Ellison, co-fundador e presidente da Oracle, construiu sua fortuna no ramo de softwares corporativos. Segurando a quarta posição, Ellison possui um patrimônio líquido de US$ 146 bilhões.

Warren Buffett

O renomado investidor Warren Buffett ocupa o quinto lugar na lista. CEO da Berkshire Hathaway, Buffett possui um patrimônio líquido de US$ 119 bilhões.

Bill Gates

Co-fundador da Microsoft, Bill Gates é o sexto mais rico do mundo. Responsável por revolucionar o universo da tecnologia, Gates acumula um patrimônio líquido de US$ 117,5 bilhões.

Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg, co-fundador e CEO do Facebook, retornou à lista dos dez mais ricos do mundo em 2023, ocupando a sétima posição. Com um patrimônio líquido estimado em US$ 114,7 bilhões, Zuckerberg lidera a Meta, empresa que detém Facebook, Instagram e WhatsApp.

Larry Page

Larry Page, co-fundador do Google, ocupa a oitava posição na lista. Com um patrimônio líquido de US$ 110,7 bilhões, Larry Page, junto a Sergey Brin, revolucionou o acesso à informação em todo o mundo.

Sergey Brin

Também co-fundador do Google, Sergey Brin, é o nono mais rico do mundo, com um patrimônio líquido de US$ 105,9 bilhões.

Steve Ballmer

Ex-CEO da Microsoft e investidor, Steve Ballmer fecha o top 10 dos mais ricos do mundo, com um patrimônio líquido de US$ 97,1 bilhões.

Esses indivíduos ajudaram a moldar o mundo moderno e continuam a exercer grande influência em suas respectivas áreas, impactando de forma significativa a economia global.