Idade dos órgãos pode ser detectado no exame de sangue; alguns são mais velhos que você

Você já parou para pensar que alguns órgãos do seu corpo podem apresentar uma “idade” diferente da sua? Sim, isso é perfeitamente possível e é uma informação extremamente valiosa quando o assunto é prevenção e saúde! A novidade quente do século XXI em medicina preventiva é um exame de sangue revolucionário que é capaz de detectar a idade dos seus órgãos. Esse tema te intriga? Então, confira mais detalhes sobre esse assunto tão fascinante!

Cada órgão do corpo humano tem seu ritmo próprio de envelhecimento. Isso significa que, embora tenhamos uma idade cronológica – aquela que celebramos a cada ano – também temos uma idade biológica, que pode variar de órgão para órgão. E por que isso é relevante? Simples: um órgão mais velho do que sua idade cronológica pode tornar-se mais vulnerável a certas doenças e problemas de saúde.

Este exame de sangue inovador consegue determinar a idade real de onze órgãos importantes (Foto divulgação)

A idade biológica dos órgãos

Um coração que trabalha sem descanso, um fígado sobrecarregado pelo metabolismo ou rins pressionados por um sistema de filtragem incessante, tendem a “envelhecer” mais rapidamente. Um exame avançado da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, promete calcular a idade de tais órgãos através de proteínas presentes no sangue. Isso, certamente, abre caminho para um diagnóstico mais preciso e tratamentos preventivos extremamente eficazes.

Por outro lado, os órgãos que são abastecidos de maneira adequada com sangue costumam ter um desgaste mais lento, devido ao suprimento constante de nutrientes e oxigênio e à remoção eficaz de toxinas. Aqui, vale um parênteses para doenças, lesões ou infecções, que podem acelerar o envelhecimento desses órgãos.

Qual é o segredo por trás deste exame inovador?

Para determinar a idade exata de um órgão, geralmente seria necessário extrair amostras de tecido, um procedimento muitas vezes caro e invasivo. No entanto, a ciência tem procurado meios mais acessíveis e menos incômodos e nisso se insere essa inovação de Stanford. Este exame de sangue inovador consegue determinar a idade real de onze órgãos importantes, como coração, rins, cérebro, pulmões e fígado, com base nos grupos de proteínas encontrados no sangue.

Qual a importância de saber a idade dos órgãos?

Mas, para que serve saber a idade do meu pulmão, rim ou cérebro? Asimples resposta é: prevenção. Quando os profissionais de saúde sabem qual é a “verdadeira” idade dos seus órgãos, eles conseguem desenvolver tratamentos preventivos a tempo de prevenir complicações futuras.

Por exemplo, um cérebro que envelheceu antes de tempo tem mais riscos de desenvolver demência. Da mesma forma, um rim “velho” pode aumentar o risco de hipertensão e diabetes.

Refletindo sobre a influência deste exame de sangue

Agora, imagine este cenário. Depois de fazer o exame, você recebe a notícia de que um de seus órgãos, talvez o rim, está mais velho do que deveria para a sua idade cronológica. Baseado nessa informação, você e seu médico podem pensar em estratégias para desacelerar o envelhecimento desse órgão, seja através de medicamentos, alimentação adequada ou até cirurgias regenerativas.

E quem sabe, com essa descoberta, o estímulo para um estilo de vida mais saudável seja inevitável? Praticar exercícios regulares, manter uma nutrição balanceada, evitar o consumo de álcool e cigarros, e dar a devida importância à qualidade do sono e à diminuição do estresse, são fatores chave para manter os órgãos rejuvenescidos e saudáveis. Portanto, saber o “segredo” da idade dos seus órgãos pode ser um passo essencial para uma vida com mais qualidade, saúde e bem-estar.

