Gato vidente ataca de novo e revela os números da Mega da Virada

Já imaginou ter acesso aos números da Mega da Virada? Muita gente acha que já desvendou quais serão as 6 dezenas premiadas. Afinal, um gato famoso por acertar vários resultados improváveis fez sua previsão sobre a maior loteria do país.

Um gato de Aguanil, no Sul de Minas Gerais, vem chamando a atenção nas redes sociais por suas previsões certeiras de eventos esportivos e até mesmo do Big Brother Brasil. Milu, como é chamado o felino, já acertou o título do São Paulo pela Copa do Brasil, a eliminação do Botafogo na Sul-Americana e até a repescagem do BBB 23.

Gato vidente faz sucesso e revela os números da Mega da Virada

O “gato vidente” foi resgatado por Natan Antônio Pinheiro, de 29 anos, em 2020, quando tinha apenas uma semana de vida. Natan trabalha como frentista e conta que Milu ajudou a se recuperar de crises de ansiedade e de depressão.

As previsões de Milu são feitas de forma simples. Natan espalha números de 1 a 60 pelo chão da sala, junto com ração. Os números são espalhados de forma aleatória. Natan então explica como será a previsão e solta Milu, que aos poucos vai escolhendo os seis números.

As Possibilidades da Jogada Solo

A jogada solo é, sem dúvida, a mais comum entre os participantes da Mega da Virada. Ao escolher essa opção, o apostador tem total controle sobre os números que irá escolher e, caso a sorte bata à porta, levará o prêmio máximo sem precisar dividir com mais ninguém. Além disso, é um valor muito acessível: apenas R$ 4,50 por seis números.

Entretanto, é importante ressaltar que as chances de ganhar na Mega da Virada jogando sozinho, segundo a Caixa Econômica Federal, é de uma em mais de 50 milhões. Nessa linha de pensamento, é possível perceber que, apesar do prêmio mais alto, as chances de ser o contemplado são bem pequenas.

O Poder do Bolão

Por outro lado, apostar em um bolão se mostra uma alternativa interessante para aqueles que preferem dividir o custo do jogo e aumentar suas chances. No bolão, um grupo de pessoas faz uma aposta conjunta, escolhendo mais números e, consequentemente, aumentando as probabilidades de vencer.

O bolão permite que se aposte por um custo reduzido, que é dividido pelo grupo. Contudo, é essencial lembrar que, caso o prêmio seja vencido, ele também será dividido entre todos os participantes, proporcionalmente ao valor investido por cada um. A chance de ganhar aumenta, mas, obviamente, a parcela do prêmio a receber pode ser menor.

Contrapesos: Probabilidades x Prêmio

No final das contas, a escolha entre jogar sozinho ou em um bolão na Mega da Virada se resume a uma questão de equilíbrio: aumentar as chances de ganhar partilhando o prêmio, ou manter o sonho do prêmio inteiro com chances menores.

No bolão, o número de combinações possíveis eleva consideravelmente a chance de ser contemplado pela sorte, enquanto o jogo individual conserva o sonho de um prêmio milionário sem divisões. Porém, ainda há aquela famosa chance de alguém sumir com o bilhete do prêmio, como já vimos acontecer outras vezes

Para tomar a decisão, é preciso avaliar o que mais se adequa ao seu perfil e aos seus objetivos. De um jeito ou de outro, o principal é participar e torcer para que a sorte esteja ao seu lado no momento da virada do ano. E você, já decidiu como vai jogar na Mega da Virada este ano?

Quais serão as dezenas sorteadas na Mega da Virada, segundo o gato?

A previsão mais recente de Milu é sobre a Mega da Virada. O prêmio do sorteio, que acontecerá no dia 31 de dezembro, às 20h, é de R$ 550 milhões. As dezenas previstas pelo Milu são: 08 – 21 – 28 – 49 – 51 – 55.

Milu o gato vidente na mega da virada #miluogatovidente pic.twitter.com/gI3L7153x8 — Milu o Gato Vidente 🐈‍⬛ (@Milugatovidente) December 20, 2023

Natan conta que Milu já acertou diversas previsões, mas que ainda não ganhou nenhum prêmio da loteria. “Eu já ganhei seguidores e amigos com as previsões dele. Mas ainda não ganhei nada de dinheiro”, brinca.

O “gato vidente” de Aguanil já tem quase 134 mil seguidores no TikTok. Natan conta que as previsões de Milu têm atraído pessoas de todo o Brasil. “A gente recebe mensagens de pessoas de todos os lugares. É muito gratificante saber que o Milu está ajudando as pessoas”, diz.

Natan acredita que Milu tem um dom especial. “Ele é um gato muito inteligente e observador. Ele parece saber o que vai acontecer”, afirma.

O “gato vidente” de Aguanil promete continuar fazendo previsões para os próximos eventos. Resta saber se Milu vai acertar a Mega da Virada e fazer seus seguidores milionários.

