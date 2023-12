Saque-aniversário chega ao fim e esta é a última chance para solicitar

Chegou o momento decisivo para os trabalhadores que optaram pelo Saque-Aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e ainda não resgataram seus valores. Uma oportunidade única está prestes a se encerrar. Para os nascidos em outubro, por exemplo, o prazo final é o dia 29 de dezembro. Este artigo irá esclarecer tudo sobre esta última chance de aproveitar o Saque-Aniversário, uma modalidade que oferece acesso anual a uma parte do seu saldo do FGTS.

O FGTS não é apenas uma garantia em caso de desemprego, mas também um potencial aliado em projetos de vida. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

Entendendo o Saque-Aniversário

O Saque-Aniversário é uma modalidade que permite ao trabalhador sacar anualmente um percentual do saldo do FGTS, mais uma parcela fixa, dependendo do valor total em suas contas. Esta opção de saque traz vantagens como a possibilidade de ter um dinheiro extra todo ano.

No entanto, é importante notar que ao optar pelo Saque-Aniversário, o trabalhador abre mão do direito de sacar o montante integral do FGTS em caso de demissão sem justa causa, restando apenas a multa rescisória de 40%.

Calendário e Procedimento para Saque

Para os interessados em aderir ao Saque-Aniversário, é vital ficar atento ao calendário. Os nascidos em outubro, novembro e dezembro têm prazos que vão até 29 de dezembro de 2023, 31 de janeiro de 2024 e 29 de fevereiro de 2024, respectivamente. A adesão pode ser feita através do site ou aplicativo do FGTS, escolhendo a opção ‘Meus Saques’ e depois ‘Saque-Aniversário’. Também é possível realizar a migração em uma agência da Caixa Econômica Federal.

Tenha atenção!

Optar pelo Saque-Aniversário é uma decisão que requer reflexão. O trabalhador precisa ponderar as vantagens imediatas desse saque anual contra a possibilidade de acesso ao saldo total em caso de demissão. É um jogo de escolhas e prioridades, onde cada indivíduo deve avaliar sua situação financeira e necessidades pessoais. Se decidir mudar para o Saque-Aniversário, lembre-se que há um período de espera de 24 meses antes de poder retornar ao saque-rescisão.

O Saque-Aniversário do FGTS representa uma flexibilização bem-vinda nas formas de acesso ao fundo, mas é crucial que cada trabalhador entenda completamente as implicações dessa escolha. Se você está considerando aderir a esta modalidade ou já fez a opção mas ainda não realizou o saque, este é o momento de agir. Não perca a chance de se beneficiar desta oportunidade antes que o prazo termine.

Explorando as Possibilidades de Saque do FGTS

Além do Saque-Aniversário, existem outras modalidades de saque do FGTS que merecem atenção. A mais conhecida é o saque-rescisão, que permite ao trabalhador sacar o saldo total do FGTS em caso de demissão sem justa causa, incluindo a multa rescisória. Esta modalidade é a escolha tradicional para a maioria dos trabalhadores, oferecendo uma segurança financeira em momentos de transição profissional.

O FGTS também pode ser sacado em outras situações específicas, ampliando as possibilidades de uso deste fundo. Alguns exemplos incluem: aposentadoria, compra da casa própria, doenças graves (como câncer e AIDS), em caso de desastres naturais que afetam a residência do trabalhador, e após a idade de 70 anos. Essas condições buscam oferecer suporte financeiro em momentos críticos da vida do trabalhador, assegurando que o FGTS sirva como um recurso de proteção social.

