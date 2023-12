Lista divulgada para cancelamento do Bolsa Família em 2024; você está nela

Nos últimos dias, muitas famílias beneficiárias do Bolsa Família se deparam com uma preocupação extra: a possibilidade de cancelamento do benefício em 2024. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), a medida faz parte de um esforço para aperfeiçoar a gestão do programa social, garantindo que os recursos cheguem a quem realmente precisa. Mas, você sabe em que situação está o seu benefício? Continue lendo para descobrir!

A regra básica neste momento é evitar os bloqueios de pagamentos decorrentes de dados irregulares sobre o CPF informado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Se isso ocorrer, o repasse será retomado apenas quando a situação for regularizada na Receita Federal. Pelo que se sabe, quem não resolver a pendência em até seis meses terá o benefício cancelado, com bloqueio já programado para janeiro de 2024.

Os Impactos do Bloqueio no Bolsa Família

O risco de ter o Bolsa Família bloqueado causa arrepios em muitas famílias brasileiras. CPFs suspensos, cancelados ou com divergência de titularidade são suficientes para desencadear o bloqueio do benefício. Conforme informações do MDS, tais problemas têm impedido a inclusão de novas famílias no programa. Vale ressaltar que a situação envolve não só o CPF do titular, mas de todos aqueles que compõem a unidade familiar.

A partir de janeiro de 2024, inconsistências nos dados do CPF no CadÚnico iniciarão uma cascata de bloqueios de pagamentos para as famílias já inseridas no programa assistencial. Para evitar o transtorno, é imprescindível verificar a situação do CPF na Receita Federal e, se necessário, regularizá-lo junto ao órgão. Uma vez feito isso, a atualização do CadÚnico se faz necessária. Entenda que a suspensão do CPF indica que o referido cadastro está equivocado ou incompleto.

Alerta para Beneficiários Irregulares

Prezando pela transparência, o Governo Federal planeja notificar todos os beneficiários em situação irregular, apontando a necessidade de regularização. Esses alertas serão feitos através do extrato de pagamento do Bolsa Família, pelo aplicativo do programa (disponível para Android e iOS) e no app Caixa Tem. A seguir, confira a integralidade do comunicado passado aos beneficiários com inconsistências no CPF:

Mensagem do Bolsa Família:

Urgente

As informações do seu Cadastro Único indicam que alguém da sua família precisa regularizar o CPF.

Procure o setor responsável pelo Bolsa Família e Cadastro Único ou a Receita Federal para regularizar a situação e evitar o bloqueio do seu Bolsa Família.

Informações Disque Social – 121

Motivo – CPF irregular

Cód.59

E aí, preparado para se atualizar e assegurar que seu benefício continue chegando sem interrupções? Você está em primeiro lugar, então, não deixe de seguir as orientações!

Driblando o Bloqueio: Como Agir?

Para evitar o bloqueio do Bolsa Família, o primeiro passo é garantir que todas as informações cadastradas no CadÚnico estejam corretas. Caso seja identificado algum problema, especialmente em relação ao CPF de um membro da família, é imprescindível agir rápido. De imediato, procure a Receita Federal ou o setor responsável pelo programa no município para regularizar a situação.

Lembre-se que qualquer inconsistência no CPF, seja suspensão, cancelamento ou divergência de titularidade, pode resultar no bloqueio do benefício. Portanto, faça periodicamente a consulta da situação cadastral do CPF de todos da família no site da Receita Federal. Essa é uma forma eficaz de prevenir surpresas desagradáveis e garantir que os recursos do programa cheguem a quem deles necessita.

Outra medida importante para prevenir o bloqueio do Bolsa Família é acompanhar regularmente os comunicados oficiais do Governo Federal, que serão enviados via extrato de pagamento, através do aplicativo do programa e no Caixa Tem. Não ignore essas informações! Elas podem trazer alertas valiosos para evitar a paralisação do pagamento do benefício.

Além disso, a linha Disque Social 121 pode ser um canal de grande ajuda na resolução de dúvidas. Não hesite em ligar caso haja algum imprevisto ou desconforto em relação à situação do seu benefício. E lembre-se: a prevenção é sempre o melhor caminho. Mantendo o cadastro regularizado, o risco de bloqueio cai para quase zero, garantindo a sua tranquilidade!

