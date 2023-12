Caixa deve pagar mais de R$ 1.400 para quem tem o CPF na lista

Seu CPF está na lista de pagamentos do Caixa? Prepare-se para o que pode ser uma grata surpresa financeira. Milhões de brasileiros já têm data para o tão esperado momento de ver suas contas bancárias recheadas. Com os recentes desafios econômicos, a importância de cada centavo no bolso é inquestionável, e essa novidade pode trazer uma lufada de ar fresco necessário para muitos.

Chegou a hora de jogar de lado a inquietação e acalmar o coração. Prepare sua agenda para uma data especial. Vamos mergulhar juntos no calendário de pagamento divulgado, que prevê algo em torno de R$ 22,6 bilhões sendo distribuídos entre aproximadamente 24,67 milhões de trabalhadores. O início do pagamento já tem data marcada! Prepare-se para o 15 de fevereiro.

O início do PIS/Pasep em 2024 já tem data marcada. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

Pagamentos 2024 da Caixa: Confira quem recebe

Não é exagero dizer que o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) deu luz verde para um marco promissor para milhões de trabalhadores com o abono salarial do PIS/Pasep. Eles aprovaram o calendário de pagamentos, que será organizado em seis lotes diferentes. Mantendo a tradição, o critério de repartição do dinheiro será o mesmo dos calendários anteriores.

O ritmo do pagamento varia de acordo com as especificidades de cada trabalhador. Este é dividido pelo seu mês de nascimento para quem é coberto pelo PIS, e pelo número final da inscrição, caso seja o Pasep. O ritmo do saque vai acelerar até culminar no dia 27 de dezembro de 2024. O que vale a pena notar é que a distribuição dessa bolada de dinheiro representará um prêmio de Natal antecipado para muitos trabalhadores.

Veja também: Salário mínimo 2024: vai mudar tudo! INSS, PIS, Imposto e Salário da família

Desvendando os Detalhes: Quem Recebe e quanto Vai Ganhar?

A resposta para a pergunta “Quem vai receber o dinheiro?” vai depender da instituição com a qual você trabalha. Os trabalhadores da iniciativa privada farão o saque do PIS pela Caixa, enquanto os beneficiários do Pasep o receberão por meio do Banco do Brasil. Mas atenção, é essencial que se atenda aos requisitos do abono salarial para ter direito ao benefício.

Chegou o momento tão esperado, a revelação do valor desse abono salarial. Para os trabalhadores que registraram 12 meses de trabalho formal no ano-base de 2022, eles poderão contar com robustos R$ 1.413. Mas não se preocupe se não trabalhou o ano inteiro. Os trabalhadores que prestaram serviços por menos de 12 meses também receberão o abono, porém de forma proporcional ao número de meses trabalhados.

A boa notícia não para por aí. Os valores começam a partir de R$ 108,50 por mês. O benefício é concedido a quem possui pelo menos 5 anos de inscrição e trabalhou formalmente por 30 dias no ano-base com remuneração média mensal de até dois salários mínimos.

Consulte quanto tem a receber

Verificar se você tem direito ao abono salarial tornou-se uma tarefa fácil. Basta visitar o site da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, e, voilà! Ou, se preferir, você também pode conferir as informações do repasse do PIS/Pasep diretamente pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital.

Não podemos ignorar que o momento é de ansiedade, a pandemia da Covid-19 atrasou o cronograma de pagamento. Por isso, muitos trabalhadores estão de olho na data para o início do pagamento referente ao ano-base de 2022. E, com o salário mínimo para 2024 previsto para ser de R$ 1.412, essa quantia extra fará toda a diferença.

Veja também: PIS/Pasep: última chamada para sacar os valores esquecidos