Chegou a hora! “Modo Natal” do WhatsApp em 5 passos

É inegável que na cultura brasileira o clima de Natal toma conta da maioria das pessoas, seja pela reunião em família, belos banquetes e, obviamente, presentes. No entanto, se você é do tipo de pessoa que entra no clima natalino com antecedência e costuma deixa tudo ao seu redor com um clima “jingle bell”, é provável que nem mesmo os aplicativos do seu celular escapem.

Com esse pensamento, te aconselhamos a continuar a leitura para saber os cinco passos para personalizar seu WhatsApp com o tema natalino.

Claro que o “modo Natal” do WhatsApp não se trata de uma ferramenta oficial dentro do aplicativo. Na verdade, é um truque de personalização do seu perfil e da interface visual do mensageiro para entrar no clima desta época do ano.

Aliás, nada mais gostoso do que aproveitar a última semana antes do Natal de um jeito divertido e entrar na onda do momento.

Aprenda o passo a passo completo e simples para ativar o “modo Natal” do WhatsApp hoje mesmo.

Seu app natalino

Se você é daquele tipo de pessoa que entra no espírito do Natal e com a era digital quer que até mesmos seus aplicativos do smartphone estejam na mesma energia, eis uma novidade do WhatsApp que pode interessar.

Continue a leitura a seguir e descubra como transformar seu aplicativo de mensagens favorito em uma verdadeira celebração natalina em apenas cinco passos simples.

Veja também: WhatsApp: cuidado com sua localização; dá para espionar e ser espionado

O conceito de “modo Natal” no WhatsApp

Antes de tudo, é fundamental esclarecer: o “modo Natal” não é uma funcionalidade nativa do WhatsApp. Na realidade, se trata de uma personalização que você pode realizar utilizando as opções disponíveis no aplicativo e algumas ferramentas externas.

Já falamos disso anteriormente, neste texto, mas é importante deixar claro. Inclusive, não indicamos baixar a instalar nenhum recurso externo do WhatsApp em seu aparelho para ativar qualquer tipo de “modo” extra.

Apps que simulam ou alteram o WhatsApp quebram as regras da Meta e podem banir sua conta definitivamente, como as próprias políticas de uso afirmam dentro do dispositivo.

5 passos para dar um toque de Natal ao WhatsApp

A seguir, detalharemos cinco etapas simples para tornar seu WhatsApp um verdadeiro representante do Natal.

Veja também: WhatsApp turbinado: 7 novidades que você vai amar em 2024

1º Passo: transformando o plano de fundo do chat

Iniciar o processo para impregnar o espírito natalino em seu WhatsApp envolve a alteração do plano de fundo das conversas. Siga estes passos:

Acesse as ‘Configurações’ do WhatsApp.

Escolha ‘Bate-papos’ e, em logo depois, ‘Papel de parede’.

Opte por um plano de fundo festivo ou faça o download de uma imagem natalina para utilizar como papel de parede. Cores sólidas, como vermelho, verde ou dourado, também são opções para um toque mais sutil.

2º Passo: atualizando a foto de perfil

O próximo passo consiste em atualizar a foto do seu perfil com um tema natalino. Pode ser uma imagem sua com um gorro de Papai Noel ou talvez uma foto que inclua membros da família ou animais de estimação trajados de forma festiva.

3º Passo: acrescentando adesivos com temas natalinos

Expanda sua coleção de adesivos com temas natalinos seguindo estes passos:

Abra um chat no WhatsApp;

Clique no ícone de adesivos e pressione o botão ‘+’. Busque por “adesivos de Natal” na loja de apps. Instale o conjunto de adesivos que mais lhe agradar para enriquecer suas mensagens comemorativas.

4º Passo: mudando o tom de notificação do WhatsApp

Para adicionar ainda mais magia natalina, modifique o tom de notificação para algo mais festivo. Uma boa escolha talvez seja o som de um sino ou qualquer outra melodia que traga um clima de Natal para você.

Acesse ‘Configurações’ e, em seguida, ‘Notificações’.

Escolha um novo tom para as notificações de mensagens e grupos.

5º Passo: personalizando o ícone do WhatsApp (apenas para Android)

Os usuários de Android têm a oportunidade exclusiva de alterar o ícone do WhatsApp:

Baixe o aplicativo Nova Launcher da Google Play Store.

Personalize o ícone do WhatsApp com uma opção mais natalina.

Ao seguir esses passos simples, você transformará seu WhatsApp em uma verdadeira celebração natalina. Deixe o espírito do Natal invadir suas mensagens diárias e compartilhe a alegria desta temporada festiva com todos os seus contatos.