INSS 2024: datas, pagamentos e aumento de 25% para este grupo

O ano de 2024 chegou e com ele as datas importantes para os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que precisam ficar atentos para os dias de pagamento dos benefícios. Junto a isso, uma notícia anima um grupo específico de pensionistas: um provável aumento de 25% poderá ser aplicado para aqueles inseridos em determinadas condições. Vamos entender melhor a seguir?

Um provável aumento de 25% poderá ser aplicado para beneficiários do INSS. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

As condições para o aumento de 25% no INSS

Uma aposentadoria já é um auxílio fundamental na vida de muitas pessoas, no entanto, em alguns casos, esse valor pode sofrer um acréscimo significativo de 25%. Essa é uma possibilidade para pessoas aposentadas que são dependentes de outras para realizar atividades básicas do dia a dia, como banho, alimentação, entre outros. Esse pedido de acréscimo é 100% digital, sendo feito sem necessidade de ir ao INSS. Durante o processo, o requerente pode ser chamado para perícia médica e avaliação social.

Esse benefício pode atender a quem é aposentado ou está em avaliação para aposentadoria por invalidez e que possua algumas condições específicas, entre elas: Cegueira total, perda de nove ou mais dedos das mãos, paralisia dos braços ou pernas, doença que deixe a pessoa acamada, entre outras.

Quem pode solicitar o aumento?

O pedido do aumento pode ser solicitado por indivíduos que já se encontram aposentados ou em fase de avaliação para a aposentadoria por invalidez. Dentro desse universo de pessoas, especificamente podem ter acesso a essa solicitação aqueles que sofrem de uma ou mais entre as seguintes condições: cegueira total; perda de nove ou mais dedos das mãos; paralisia completa dos dois braços ou pernas; perda das pernas, se inviabilizada a prótese; perda de uma das mãos e de dois pés, mesmo que a prótese seja possível; perda de um braço e uma perna, se inviabilizada a prótese; alterações mentais com grave perturbação da vida orgânica e social, como a dificuldade em organizar pensamento, raciocínio e tomada de decisões para realizar atividades de vida diária e social sozinho; doenças que levem à incapacidade permanente e, por fim, doenças que deixem a pessoa acamada.

A aprovação ou não do aumento do valor do benefício em 25% depende, porém, de uma avaliação da perícia médica. Após solicitar o benefício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o perito médico examinará cada caso para determinar se os requerentes atendem aos critérios estabelecidos para o aumento. No entanto, o resultado final não depende apenas do perito, mas também requer o aval do supervisor da perícia médica. É nessa etapa que se determina a elegibilidade definitiva ao aumento pleiteado.

Como solicitar o acréscimo de 25%

Para solicitar este serviço, o aposentado deve seguir alguns passos no Meu INSS ( meu.inss.gov.br/#/login ), entre eles clicar em “Novo Pedido”, digitar “acréscimo de 25%” e seguir as instruções que aparecem na tela. A perícia médica será a responsável por definir se o aposentado tem direito ao aumento de 25% no valor do benefício.

Os aposentados que se enquadram nessas condições devem estar cientes das datas de pagamento do INSS em 2024. Os pagamentos são organizados de acordo com o número final do cartão do benefício, sem considerar o último dígito verificador. Vale destacar que os primeiros a receber são os aposentados e pensionistas com benefício com dígito final 1.

Como conferir os valores dos benefícios

Para conferir o valor dos benefícios, existem duas alternativas. Para aqueles que não tem acesso à internet, é recomendada a ligação para a Central 135 (disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h) e informar o número do CPF para realizar a consulta.

Para os segurados com acesso à internet, a consulta pode ser feita pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS, sendo necessário, para isto, fazer login e senha. No portal ou no aplicativo, o segurado tem acesso ao “Extrato de Pagamento” como uma das opções de serviços, onde poderá verificar todos os detalhes sobre o pagamento do benefício.

